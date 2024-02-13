الاحتلال يقتحم جنين.. اشتباكات مع المقاومين وتفجير لآلياته بعبوات محلية الصنع

ودخلت قوات كبيرة من "جيش" الاحتلال معززة بآليات عسكرية وجرافات المدينة من شارع حيفا، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة ومخيمها.



واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب مدخل المدينة عند دوار "الأحمدين"، وتم استهداف آليات الاحتلال المقتحمة للمخيم بعبوات محلية الصنع.



وسبق عملية الاقتحام قيام جرافات الاحتلال بعملية حفر وتدمير للأراضي الزراعية في سهل جنين من الجهة الغربية، كما زجت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية على كافة أطراف المدينة.



ودفعت تلك القوات بتعزيزات عسكرية على أطراف مخيم جنين مدعومة بجرافات وسط اندلاع مواجهات عنيفة، بينما شرعت بعملية تدمير للبنية التحتية في جنين ومخيمها، ونشرت وحدات خاصة في منطقة الساحة، وحيي الدمج، والحواشين.



وطالت عمليات التدمير والتجريف، البنية التحتية في حارة الوهدان، وشارع مسرح الحرية، وفي محيط مدارس الوكالة، ومنطقة الساحة في المخيم.



وفي وقتٍ سابق، شن المستوطنون الإسرائيليون هجوماً على منازل في بلدة حوارة جنوبي نابلس، وأشعلوا النار في عدد من المركبات، وسط إطلاق كثيف للنار.



وتتواصل اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية، حيث أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، عدداً من الفلسطينيين خلال حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية المحتلة تخللها تصدٍ لقوات الاحتلال وحملة اعتقالات.



تأتي عمليات الاقتحام مع تصاعد الاعتداءات التي تمارسها قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ بدء ملحمة "طوفان الأقصى".