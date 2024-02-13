الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 13 شباط 2024 ساعة 09:24

الاحتلال يقتحم جنين.. اشتباكات مع المقاومين وتفجير لآلياته بعبوات محلية الصنع

الاحتلال يقتحم جنين.. اشتباكات مع المقاومين وتفجير لآلياته بعبوات محلية الصنع
ودخلت قوات كبيرة من "جيش" الاحتلال معززة بآليات عسكرية وجرافات المدينة من شارع حيفا، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع  في سماء المدينة ومخيمها.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب مدخل المدينة عند دوار "الأحمدين"، وتم استهداف آليات الاحتلال المقتحمة للمخيم بعبوات محلية الصنع.

وسبق عملية الاقتحام قيام جرافات الاحتلال بعملية حفر وتدمير للأراضي الزراعية في سهل جنين من الجهة الغربية، كما زجت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية على كافة أطراف المدينة.

ودفعت تلك القوات بتعزيزات عسكرية على أطراف مخيم جنين مدعومة بجرافات وسط اندلاع مواجهات عنيفة، بينما شرعت بعملية تدمير للبنية التحتية في جنين ومخيمها، ونشرت وحدات خاصة في منطقة الساحة، وحيي الدمج، والحواشين.

وطالت عمليات التدمير والتجريف، البنية التحتية في حارة الوهدان، وشارع مسرح الحرية، وفي محيط مدارس الوكالة، ومنطقة الساحة في المخيم.

وفي وقتٍ سابق، شن المستوطنون الإسرائيليون هجوماً على منازل في بلدة حوارة جنوبي نابلس، وأشعلوا النار في عدد من المركبات، وسط إطلاق كثيف للنار.

وتتواصل اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية، حيث أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، عدداً من الفلسطينيين خلال حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية المحتلة تخللها تصدٍ لقوات الاحتلال وحملة اعتقالات.

تأتي عمليات الاقتحام مع تصاعد الاعتداءات التي تمارسها قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ بدء ملحمة "طوفان الأقصى".
رقم : 1115887
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاحتلال يقتحم جنين.. اشتباكات مع المقاومين وتفجير لآلياته بعبوات محلية الصنع
الاحتلال يقتحم جنين.. اشتباكات مع المقاومين وتفجير لآلياته بعبوات محلية الصنع
ما هي رسالة جولة أمير عبد اللهيان المتوسطية إلى أمريكا ونتنياهو؟
ما هي رسالة جولة أمير عبد اللهيان المتوسطية إلى أمريكا ونتنياهو؟
13 شباط 2024
ثمار العمليات البحرية ضد الصهاينة التي قطفها "أنصار الله"
ثمار العمليات البحرية ضد الصهاينة التي قطفها "أنصار الله"
13 شباط 2024
الحرس الثوري: اطلقنا بنجاح صاروخا باليستيا بعيد المدى من سفينة حربية
الحرس الثوري: اطلقنا بنجاح صاروخا باليستيا بعيد المدى من سفينة حربية
13 شباط 2024
العميد تنكسيري يتحدث عن الاسلحة التي نشرت للدفاع عن الجزر الايرانية الثلاث
العميد تنكسيري يتحدث عن الاسلحة التي نشرت للدفاع عن الجزر الايرانية الثلاث
13 شباط 2024
الانقلاب الكاذب لبايدن على نتنياهو
الانقلاب الكاذب لبايدن على نتنياهو
12 شباط 2024
المکانة العالمية للثورة الإسلامية الإيرانية على وقع طوفان الأقصى
المکانة العالمية للثورة الإسلامية الإيرانية على وقع طوفان الأقصى
12 شباط 2024
التطورات في رفح وتداعياتها الوخيمة
التطورات في رفح وتداعياتها الوخيمة
12 شباط 2024
هل أعطى بايدن ضوءاً أخضر لنتنياهو لغزو رفح؟
هل أعطى بايدن ضوءاً أخضر لنتنياهو لغزو رفح؟
12 شباط 2024
أكثر من 100 شهيد ومئات المصابين بقصف رفح جنوب قطاع غزة
أكثر من 100 شهيد ومئات المصابين بقصف رفح جنوب قطاع غزة
12 شباط 2024
البيان الختامي لمسيرات ذكرى الثورة الإسلامية بإيران يدين جرائم الاحتلال في غزة
البيان الختامي لمسيرات ذكرى الثورة الإسلامية بإيران يدين جرائم الاحتلال في غزة
11 شباط 2024
استفتاء شعبي يظهر عزيمة الإيرانيين ووحدتهم والتمسك بثورتهم
استفتاء شعبي يظهر عزيمة الإيرانيين ووحدتهم والتمسك بثورتهم
11 شباط 2024
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة إلى 28176
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة إلى 28176
11 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي رسالة جولة أمير عبد اللهيان المتوسطية إلى أمريكا ونتنياهو؟
ثمار العمليات البحرية ضد الصهاينة التي قطفها "أنصار الله"
الانقلاب الكاذب لبايدن على نتنياهو
المکانة العالمية للثورة الإسلامية الإيرانية على وقع طوفان الأقصى