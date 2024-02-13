سرايا القدس تزفّ شهيدين من مجاهديها ارتقيا جنوبي لبنان

وقالت سرايا القدس، في بيانٍ مقتضب، إنّ الشهيدين هما محمد موسى فارس، "أبو جهاد"، والبالغ من العمر 39 عاماً، وسليمان شحادة سليمان، "أبو طالب"، والبالغ من العمر 33 عاماً، مشيرةً إلى أنّهما من أبطال كتيبة "الشهيد علي الأسود، ساحة سوريا".



وأضافت أنّ الشهيدين ارتقيا في أثناء أدائهما واجبهما القتالي، مؤكّدةً أنّها ستبقى ثابتةً في درب الجهاد والمقاومة، حتى التحرير والعودة.



وكانت سرايا القدس زفّت، أواخر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، الشهيدين أحمد علي محمد جبريل، "أبا حيدر"، من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود أيضاً، والشهيد محمد فريج الفريج، "جهاد"، وهو من أبطال كتيبة "الشهيد أبي حمزة المجذوب، ساحة لبنان"، مشيرةً إلى أنّهما ارتقيا أيضاً جنوبي لبنان عند حدود فلسطين المحتلة.