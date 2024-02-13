طهران تعتبر احتجاز امريكا لطائرة فنزويلية انتهاكا للقانون الدولي

وأدان كنعاني، العمل غير القانوني الذي قامت به الولايات المتحدة باحتجاز ونقل طائرة الشحن 747 التابعة لشركة "إمتراسور الفنزويلية"، واعتبرها اجراء غير قانوني يأتي في اطار عملية اختطاف وإجراءات قسرية أحادية الجانب، من قبل الولايات المتحدة ويعد انتهاكا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.



وأعلنت الادارة الأميركية، الاثنين، أنها احتجزت طائرة فنزويلية من طراز بوينغ 747، وزعمت ان الطائرة انتهكت العقوبات الأحادية وغير القانونية التي فرضتها.



وأدانت الحكومة الفنزويلية بشدة "السرقة المفتوحة" لطائرة من طراز إمتراسور(Emtrasur) من قبل الولايات المتحدة، بعد احتجازها بشكل غير قانوني لفترة طويلة في الأرجنتين.