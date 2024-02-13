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الثلاثاء 13 شباط 2024 ساعة 12:17

عميد متقاعد يكشف السيناريو الذي سيكسر جيش الإحتلال

عميد متقاعد يكشف السيناريو الذي سيكسر جيش الإحتلال
وأكد إيتام أن الجيش "الإسرائيلي" سيواجه انهياراً في حال مواجهته لحروبين في وقت واحد، حيث لم يتم تأهيله للتعامل مع مواجهتين في وقت واحد، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وفيما يتعلق بامتداد الحملة العسكرية إلى الحدود الشمالية، أشار إيتام إلى ضرورة تركيز القتال في غزة أولاً قبل التفكير في توسيع نطاق النزاع إلى الشمال.

وأوضح أن الأسباب وراء عدم الشروع في حرب في لبنان في الوقت الحالي تعود إلى عدم قدرة الجيش الإسرائيلي، الذي تم تطويره في السنوات الأخيرة، على التعامل مع مواجهتين في وقت واحد بشكل مكثف.

وأكد إيتام أن هذه المشكلة ستتم حلها مباشرة بعد انتهاء "الحرب"، لكن في الوقت الراهن يجب إنهاء الحرب في غزة أولاً.

وفيما يتعلق بالتوترات على الحدود مع حزب الله في لبنان، أشار إيتام إلى وجود تصعيد مستمر وتبادل لإطلاق النار على مدى الأشهر الأربعة الماضية، مشيراً إلى أن الحالة الحالية لا تشهد حصارًا شاملاً كما هو الحال في قطاع غزة وفقاً لروسيا اليوم.
رقم : 1115914
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