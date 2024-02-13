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الثلاثاء 13 شباط 2024 ساعة 12:19

الدفاع الايرانية: الحرس الثوري ذراع قوي في تنفيذ أوامر الثورة الإسلامية

الدفاع الايرانية: الحرس الثوري ذراع قوي في تنفيذ أوامر الثورة الإسلامية
وقالت وزارة الدفاع في بيانا: تسمية عيد ميلاد الإمام الحسين (ع) بيوم "الحرس الثوري" من مبادرات مؤسس الجمهورية الإسلامية الايرانية الإمام الخميني (رض) ويظهر الرؤية المعنوية والعميقة والحكيمة للامام الراحل ونظرته العميقة والشاملة وبصيرته، في تكريم العاملين في المؤسسة الثورية الذين أصبحوا بتفانيهم وتضحياتهم مصدراً لتطورات وخدمات واسعة النطاق للثورة الإسلامية ووطننا الحبيب والعالم الإسلامي.

واضاف البيان: يشهد تاريخ الثورة الإسلامية أن قوات حرس الثورة الإسلامية كانت بمثابة الذراع القوية للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تنفيذ أوامر امامي الثورة (الامام الخميني والامام الخامنئي)، جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة الأخرى، ودفاعًا عن المثل العليا للثورة الإسلامية، ورسموا بأفضل شكل ممكن التعامل والتعاون والتآزر بكل ما في وسعهم.

وتابع بيان وزارة الدفاع: إن الحرس الثوري، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن أربعة عقود في المواجهة المباشرة ضد جميع أنواع التهديدات والأحقاد والعداوات، مع تقديم آلاف الشهداء والمحين للإسلام والثورة ووطننا الإسلامي، يعتبر اليوم قدرة ثمينة للبلاد والعالم الإسلامي التي يمكن للشعب الإيراني الشريف أن يعتمد عليها بثقة في مواجهة التهديدات وانعدام الأمن من قبل الأعداء، وهي القوة التي من خلال الاقتداء بسيرة الإمام الحسين (ع) سطرت في السنوات الثماني من الدفاع المقدس مشاهد فريدة وشجاعة، وبعد مرحلة الدفاع المقدس شارك الحرس الثوري أيضًا في إعمار وازدهار البلاد والجهاد العلمي وكان له حضور واسع ومبهر وفعال في المساعدة في جميع أنواع الأزمات والصعوبات والمصاعب، وكذلك قامت في السنوات الأخيرة بدور مهم جدا في الدفاع عن مراقد أهل البيت (ع) وفي تطهير المنطقة من وجود التكفيريين ومحاربة الإمبريالية العالمية وعملائها، وأصبحت نموذجاً يُحتذى به للشعوب وفصائل المقاومة، وأصبح مصدر أمل لكل المظلومين في العالم، بحيث جعل المستضعفين وطالبو الحرية في جميع أنحاء العالم، اجراءات الحرس الثوري هدفا لهم للتخلص من براثن الاستكبار.

وقدمت وزارة الدفاع بمناسبة حلول ميلاد الامام الحسين وابو الفضل العباس والامام زين العابدين علي بن الحسين عليهم السلام تبريكاتها الى جميع افراد الحرس الثوري والمضحين المؤمنين والمجاهدين وعوائلهم ، مخلدة ذكرى جميع شهداء الإسلام والثورة والقوات المسلحة، وخاصة الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وسائلة الباري تعالى المجد والنصر والتوفيق للحرس الثوري في ظل عناية الامام صاحب الزمان (عجل الله فرجه الشريف) وبتوجيهات قائد الثورة آية الله العظمى الخامنئي (مد ظله العالي).

 
رقم : 1115915
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