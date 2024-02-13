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الثلاثاء 13 شباط 2024 ساعة 12:44

لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف الاحتلال وأجهزته التجسسية في قلعة هونين و"حدب يارين"

لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف الاحتلال وأجهزته التجسسية في قلعة هونين و"حدب يارين"
وضمن هذا السياق، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان التجهيزات التجسسية الإسرائيلية في موقع "حدب يارين"  (قبالة بلدة يارين في القطاع الغربي) بالأسلحة المناسبة، محققةً إصاباتٍ مُباشرة.

وكذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، محققةً إصاباتٍ مباشرة.

وتقع قلعة هونين على قمّة جبال المنارة في أعالي الجليل الشرقي، وتطلّ على سهل الحولة وجبل الشيخ وشمال الجولان السوري المحتل.

بدورها، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ حزب الله أطلق صاروخين باتجاه مستوطنة "مرغليوت" في الشمال.

من ناحيتها، أكّدت معلومات أنّ قوات اليونيفيل في لبنان لم تبلغ الجيش اللبناني نقلاً عن "تل أبيب" بأنّ مدينة النبطية برمّتها باتت ضمن دائرة الاستهداف، وذلك بعد أن تناقلت وسائل إعلام أخباراً نسبتها لقيادة اليونيفيل. 

وكانت المقاومة أكّدت، في وقتٍ سابق اليوم، أنّ عدد العمليات التي نفّذتها⁩ خلال 127 يوماً من ملحمة ⁧‫"طوفان الأقصى"⁩ منذ 2023/10/08 حتى 2024/02/11 بلغ 1013 عملية.

يأتي ذلك في وقتٍ يُواصل الاحتلال اعتداءاته على لبنان، إذ شنّت طائرات الاحتلال، أمس الاثنين، سلسة غاراتٍ استهدفت بعض القرى الجنوبية وأطرافها في القطاع الغربي والشرقي والأوسط.

وبالتزامن، أكدّ مراسلنا أن غارة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة عند أطراف مدينة بنت جبيل في القطاع الأوسط.

 
رقم : 1115919
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