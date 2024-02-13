عدوان إسرائيلي على رفح ومحيط معبرها

وقالت الوزارة إنّ الاحتلال ارتكب 16 مجزرة راح ضحيتها 133 شهيداً و 162 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.



قصف إسرائيلي مستمر على رفح



بدوره، قال مصدر في قطاع غزّة إنّ القصف الإسرائيلي مستمرٌ على المناطق الشرقية في رفح، مردفاً أنّ الغارات استهدفت مركز شرطة بلدة الشوكة والأراضي الزراعية شرقي مدينة رفح.



وأضاف أنّ القصف الإسرائيلي طال أيضاً محيط معبر رفح البري الحدودي مع مصر، متابعاً أنّ قذيفة مدفعية إسرائيلية أصابت الجدار الخارجي لمعبر رفح جنوبي القطاع، ما أدّى إلى إصابة طفلة.



وأمس الإثنين، ارتكب "جيش" الاحتلال مجزرةً مُروّعة في رفح استمرّت 6 ساعات تقريباً، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة.



وكذلك، أعلن مراسلنا "ارتقاء نحو 5 شهداء بقصفٍ إسرائيلي على شرق دير البلح وسط القطاع حيث يوجد نحو 250 ألف نازح".



وفي سياقٍ مُتصل، قال مراسل الميادين في غزّة إنّ الغارات الإسرائيلية تجددت على جنوب حي الزيتون في مدينة غزّة حيث شنّت طائرات الاحتلال 3 غارات مُتزامنة في المكان نفسه.



وعن الوضع الإنساني في شمالي القطاع، أعلن مراسل الميادين أنّ هناك استغاثات تصدر من القاطنين شمالي قطاع من جرّاء المجاعة التي يُعاني منها نحو 700 ألف من السكان.



"الأونروا" تُحذّر من مجاعة



من ناحيتها، عبّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن مخاوف من تصاعد العمليات العسكرية في رفح التي تضاعف عدد سكانها 6 مرات عما كان عليه قبل العدوان.



وحذّرت الوكالة من مجاعة في شمالي قطاع غزّة الذي تصل المساعدات إليه بالكاد، ولا سيما بعد إغلاق معبر "كرم أبو سالم" منذ 6 أيام.



وناشدت "الأونروا" الدول التي علّقت دعمها مراجعة قرارها وإلا ستضطر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتخفيض عملها حتى في قطاع غزّة.



وأمس الإثنين، قال برنامج الغذاء العالمي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية، "الفاو"، إنّ سكان قطاع غزة "يُعانون مستوياتٍ غير مسبوقة من ظروف تحاكي المجاعة"، مع استمرار العدوان الإسرائيلي.



وأضافت "الفاو" أنّ كل سكان قطاع غزة، البالغ عددهم مليونان و200 ألف نسمة، "مصنّفون بين أعلى 3 فئاتٍ للجوع".