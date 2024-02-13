الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 13 شباط 2024 ساعة 14:22

المقاومة الاسلامية اللبنانية مستمرة بضرب العمق الصهيوني

المقاومة الاسلامية اللبنانية مستمرة بضرب العمق الصهيوني
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الثلاثاء، استهداف مجاهديها مبنى ‌‏تابعاً لشرطة الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "كريات شمونة" بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً إصابته ‏إصابة مباشرة. ‏

وأكّدت المقاومة الإسلامية أنّ هذه العملية تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، وآخرها في قرية طلوسة".  

وأتى ذلك بالتزامن مع تشييع الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الإسرائيلي على قرية طلوسة الجنوبية، وهم الشهيد حسن أحمد ترمس "كرّار"، وحسين جميل حاريصي "ساجد"، وأحمد حسين ترمس "هلال". 

إلى ذلك، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن صواريخ أُطلقت من لبنان في اتجاه مستوطنة "كريات شمونة" شمالي فلسطين المحتلة، ما أدّى إلى انقطاع الكهرباء في أجزاء كبيرة من المستوطنة. 

وأوضح الإعلام الإسرائيلي أنّ "الصواريخ، المضادة للدروع على ما يبدو، أصابت مبنى في كريات شمونة، وسقطت أيضاً في وسط المستوطنة متسبّبةً بأضرار للبنية التحتية"، مشيرةً إلى وقوع إصابتين، إحداهما خطرة.

وعقب الحادثة، قال رئيس السلطة المحلية في "كريات شمونة" أفيحاي شتيرن، إنّ المستوطنة "شهدت صباحاً صعباً"، مناشداً المستوطنين بعدم الحضور إلى المستوطنة.

وأكد شتيرن لقناة "كان" الإسرائيلية، أنّ "المستوطنة أصبحت منطقة خطرة"، مشيراً إلى أنّ "بعض الصواريخ سقطت من دون دوي صفارات الإنذار". 

وطلب شتيرن من المستوطنين الذين ليس لديهم عمل في المنطقة المغادرة، مشيراً إلى أنّ "3 آلاف مستوطن بقوا فقط من أصل 24 ألفاً تقريباً". 

وتابع قائلاً: "نحن في منطقة تشهد ذروة حرب، فيما الهدوء هنا مضلل، وهذا بالضبط السيناريو الذي خشينا منه"، مضيفاً: "ليس علينا المخاطرة، بل يجب المغادرة". 

في غضون ذلك، أفاد مصدر في جنوب لبنان بانطلاق صلية صاروخية من لبنان في اتجاه إصبع الجليل. 

وفي وقتٍ سابق اليوم، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، التجهيزات التجسسية الإسرائيلية في موقع "حدب يارين"  (قبالة بلدة يارين في القطاع الغربي) بالأسلحة المناسبة، محققةً إصاباتٍ مُباشرة.

كذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، محققةً إصاباتٍ مباشرة.

وتقع قلعة هونين على قمّة جبال المنارة في أعالي الجليل الشرقي، وتطلّ على سهل الحولة وجبل الشيخ وشمال الجولان السوري المحتل.

وكانت المقاومة أكّدت، أمس، أنّ  عدد العمليات التي نفّذتها⁩ خلال 127 يوماً من ملحمة ⁧‫"طوفان الأقصى"⁩ منذ 2023/10/08 حتى 2024/02/11 بلغ 1013 عملية، إذ تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزّة وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‌‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية في جنوبي لبنان.
رقم : 1115932
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاحتلال يقتحم جنين.. اشتباكات مع المقاومين وتفجير لآلياته بعبوات محلية الصنع
الاحتلال يقتحم جنين.. اشتباكات مع المقاومين وتفجير لآلياته بعبوات محلية الصنع
ما هي رسالة جولة أمير عبد اللهيان المتوسطية إلى أمريكا ونتنياهو؟
ما هي رسالة جولة أمير عبد اللهيان المتوسطية إلى أمريكا ونتنياهو؟
13 شباط 2024
ثمار العمليات البحرية ضد الصهاينة التي قطفها "أنصار الله"
ثمار العمليات البحرية ضد الصهاينة التي قطفها "أنصار الله"
13 شباط 2024
الحرس الثوري: اطلقنا بنجاح صاروخا باليستيا بعيد المدى من سفينة حربية
الحرس الثوري: اطلقنا بنجاح صاروخا باليستيا بعيد المدى من سفينة حربية
13 شباط 2024
العميد تنكسيري يتحدث عن الاسلحة التي نشرت للدفاع عن الجزر الايرانية الثلاث
العميد تنكسيري يتحدث عن الاسلحة التي نشرت للدفاع عن الجزر الايرانية الثلاث
13 شباط 2024
الانقلاب الكاذب لبايدن على نتنياهو
الانقلاب الكاذب لبايدن على نتنياهو
12 شباط 2024
المکانة العالمية للثورة الإسلامية الإيرانية على وقع طوفان الأقصى
المکانة العالمية للثورة الإسلامية الإيرانية على وقع طوفان الأقصى
12 شباط 2024
التطورات في رفح وتداعياتها الوخيمة
التطورات في رفح وتداعياتها الوخيمة
12 شباط 2024
هل أعطى بايدن ضوءاً أخضر لنتنياهو لغزو رفح؟
هل أعطى بايدن ضوءاً أخضر لنتنياهو لغزو رفح؟
12 شباط 2024
أكثر من 100 شهيد ومئات المصابين بقصف رفح جنوب قطاع غزة
أكثر من 100 شهيد ومئات المصابين بقصف رفح جنوب قطاع غزة
12 شباط 2024
البيان الختامي لمسيرات ذكرى الثورة الإسلامية بإيران يدين جرائم الاحتلال في غزة
البيان الختامي لمسيرات ذكرى الثورة الإسلامية بإيران يدين جرائم الاحتلال في غزة
11 شباط 2024
استفتاء شعبي يظهر عزيمة الإيرانيين ووحدتهم والتمسك بثورتهم
استفتاء شعبي يظهر عزيمة الإيرانيين ووحدتهم والتمسك بثورتهم
11 شباط 2024
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة إلى 28176
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة إلى 28176
11 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي رسالة جولة أمير عبد اللهيان المتوسطية إلى أمريكا ونتنياهو؟
ثمار العمليات البحرية ضد الصهاينة التي قطفها "أنصار الله"
الانقلاب الكاذب لبايدن على نتنياهو
المکانة العالمية للثورة الإسلامية الإيرانية على وقع طوفان الأقصى