المقاومة الاسلامية اللبنانية مستمرة بضرب العمق الصهيوني

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الثلاثاء، استهداف مجاهديها مبنى ‌‏تابعاً لشرطة الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "كريات شمونة" بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً إصابته ‏إصابة مباشرة. ‏



وأكّدت المقاومة الإسلامية أنّ هذه العملية تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، وآخرها في قرية طلوسة".



وأتى ذلك بالتزامن مع تشييع الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الإسرائيلي على قرية طلوسة الجنوبية، وهم الشهيد حسن أحمد ترمس "كرّار"، وحسين جميل حاريصي "ساجد"، وأحمد حسين ترمس "هلال".



إلى ذلك، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن صواريخ أُطلقت من لبنان في اتجاه مستوطنة "كريات شمونة" شمالي فلسطين المحتلة، ما أدّى إلى انقطاع الكهرباء في أجزاء كبيرة من المستوطنة.



وأوضح الإعلام الإسرائيلي أنّ "الصواريخ، المضادة للدروع على ما يبدو، أصابت مبنى في كريات شمونة، وسقطت أيضاً في وسط المستوطنة متسبّبةً بأضرار للبنية التحتية"، مشيرةً إلى وقوع إصابتين، إحداهما خطرة.



وعقب الحادثة، قال رئيس السلطة المحلية في "كريات شمونة" أفيحاي شتيرن، إنّ المستوطنة "شهدت صباحاً صعباً"، مناشداً المستوطنين بعدم الحضور إلى المستوطنة.



وأكد شتيرن لقناة "كان" الإسرائيلية، أنّ "المستوطنة أصبحت منطقة خطرة"، مشيراً إلى أنّ "بعض الصواريخ سقطت من دون دوي صفارات الإنذار".



وطلب شتيرن من المستوطنين الذين ليس لديهم عمل في المنطقة المغادرة، مشيراً إلى أنّ "3 آلاف مستوطن بقوا فقط من أصل 24 ألفاً تقريباً".



وتابع قائلاً: "نحن في منطقة تشهد ذروة حرب، فيما الهدوء هنا مضلل، وهذا بالضبط السيناريو الذي خشينا منه"، مضيفاً: "ليس علينا المخاطرة، بل يجب المغادرة".



في غضون ذلك، أفاد مصدر في جنوب لبنان بانطلاق صلية صاروخية من لبنان في اتجاه إصبع الجليل.



وفي وقتٍ سابق اليوم، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، التجهيزات التجسسية الإسرائيلية في موقع "حدب يارين" (قبالة بلدة يارين في القطاع الغربي) بالأسلحة المناسبة، محققةً إصاباتٍ مُباشرة.



كذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، محققةً إصاباتٍ مباشرة.



وتقع قلعة هونين على قمّة جبال المنارة في أعالي الجليل الشرقي، وتطلّ على سهل الحولة وجبل الشيخ وشمال الجولان السوري المحتل.



وكانت المقاومة أكّدت، أمس، أنّ عدد العمليات التي نفّذتها⁩ خلال 127 يوماً من ملحمة ⁧‫"طوفان الأقصى"⁩ منذ 2023/10/08 حتى 2024/02/11 بلغ 1013 عملية، إذ تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزّة وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‌‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية في جنوبي لبنان.