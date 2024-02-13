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الثلاثاء 13 شباط 2024 ساعة 14:35

سياسي أوروبي: شولتس يجرنا إلى حرب ويجب تصفية الناتو والاتحاد الأوروبي

سياسي أوروبي: شولتس يجرنا إلى حرب ويجب تصفية الناتو والاتحاد الأوروبي
جاء ذلك في تغريدة لفيليبو على موقع X، كتب فيها ساخطا على تصريحات شولتس: "إنه جنون مطلق! لقد أدلى المستشار الألماني شولتس لتوه بتصريحات ذات طبيعة خطيرة غير مسبوقة، تهدف إلى جر القارة الأوروبية بأكملها إلى حرب عالمية حقيقية! وهو يدعو أوروبا إلى (التحول إلى اقتصاد حرب واسع النطاق)! (لم نعد نعيش في زمن السلم بل في زمن الحرب)!".

وشدد فيليبو أيضا على أهمية تصفية "الناتو" والاتحاد الأوروبي، حيث أن أعضاءهما يروجون باستمرار لأجندة عسكرية: "من الملح التخلص من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

وكانت موسكو قد أكدت من قبل مرارا وتكرارا أنها لا تشكل أي تهديد لأي من دول حلف "الناتو"، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. في الوقت نفسه، لا تزال روسيا منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، فيما يتعيّن على الغرب أن يتخلى عن مساره نحو عسكرة أوروبا. وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن روسيا لا تريد صراعا عسكريا مباشرا مع حلف "الناتو"، ولكن إذا تهوّر أحد، فإن موسكو مستعدة لذلك.
رقم : 1115936
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