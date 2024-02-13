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الثلاثاء 13 شباط 2024 ساعة 14:36
اللواء سلامي: إذا استهدف العدو سفننا سنضرب نفس العدد أو حتى أكثر
إذا استهدف العدو سفننا فبالتأكيد سنضرب نفس العدد أو حتى أكثر .
رقم :
1115937
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أحدث العناوين
كيان الاحتلال يمنع دخول المقررة الأممية لأراضي فلسطين المحتلة
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الدوحة.. عبد اللهيان وهنية يبحثان تطورات الحرب على غزة
لافروف: الولايات المتحدة تدفع الشرق الأوسط نحو الكارثة
أرمينيا: نحتاج الى مشاركة الشركات الايرانية الرائدة في البناء في مشاريعنا
مقتل 4 من جنود أرمينيا عند الحدود مع أذربيجان
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اللواء سلامي: إذا استهدف العدو سفننا سنضرب نفس العدد أو حتى أكثر
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