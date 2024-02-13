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الثلاثاء 13 شباط 2024 ساعة 15:12

الوفد البرلماني اللبناني بدأ زيارة رسمية الى بروكسل: لبنان مع تطبيق 1701 والتشديد على الانسحاب الاسرائيلي

الوفد البرلماني اللبناني بدأ زيارة رسمية الى بروكسل: لبنان مع تطبيق 1701 والتشديد على الانسحاب الاسرائيلي
تطرق الوفد إلى جوانب الأزمة اللبنانية كافة، مع "التشديد على التزام مسار الإصلاحات التي بدأ باعتماد بعضها، والتأكيد على الاستمرار لاستكمال ما تبقى من قوانين بنيوية ضرورية لاستعادة الثقة. وثمّن الوفد رصد 200 مليون يورو إضافية في الموازنة الأوروبية"، شاكرا "الاتحاد الاوروبي على هذا الاهتمام الدائم بلبنان"، مطالبا بـ"تكثيف الجهود من اجل اعتماد افضل معايير الشفافية والمراقبة والتقييم، حمايةً للحوكمة الصالحة كما للشراكة السوية بين أوروبا ولبنان".

كذلك طرح الوفد مسألة النازحين السوريين وكيفية عودتهم الى بلدهم بحسب ما جاء في توصية لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اللبناني مع "الإضاءة على التداعيات الكارثية على لبنان والجوار".

وشدد الوفد ايضا على "تطبيق القانون بالكامل انطلاقا من ضبط الحدود، وصولا إلى تنظيم العودة، فضلا عن تأمين الحوافز ذات الصلة في سوريا بواسطة الامم المتحدة والطلب إلى الأوروبيين المواكبة الداعمة لهذه العملية". كما ركز الوفد على "ضرورة المحافظة على الوكالة الدولية لما فيه تأميناً للحق الإنساني للفلسطينيين ومصلحةً للمجتمع الدولي".

كذلك ناقش الوفد الوضع في الجنوب اللبناني على ضوء الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة والتصعيد اليومي، فضلا عن الخروق المتواصلة للقرار 1701 منذ ولادته عام 2006، والمسجلة لدى الامم المتحدة بواسطة "اليونفيل". وجرى التطرق الى استهداف المدنيين والاعتداءات على ممتلكاتهم وحقولهم الزراعية.

واكد "التزام لبنان وجهوزية لتطبيق 1701 كاملا والتشديد على الانسحاب الاسرائيلي من كامل الاراضي اللبنانية المحتلة الى الحدود الدولية".

في سياق اخر، شدد الوفد على "اولوية اتمام استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، وضرورة اخذ الخطوات السياسية والدستورية اللازمة لهذا الامر من اجل اعادة الانتظام إلى الحياة الديموقراطية في لبنان.
رقم : 1115941
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