مقتل 4 من جنود أرمينيا عند الحدود مع أذربيجان

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان "قتل أربعة أشخاص وأصيب شخص بجروح نتيجة نيران أطلقت على مواقع أرمينية من قبل قوات أذربيجانية".



واندلعت حربان بين يريفان وباكو في 2020 وفي تسعينات القرن الماضي للسيطرة على إقليم ناغورنو قره باغ الذي استعادته أذربيجان أخيرا في إطار هجوم خاطف، العام الماضي.



وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان، إن "وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار باتجاه مواقع قتالية أرمينية في منطقة نركين هاند (قرية)".



في المقابل، قالت دائرة الحدود الأذربيجانية، في بيان، إنها نفذت "عملية انتقامية" ردا على "استفزاز" قالت إن القوات الأرمينية ارتكبته في اليوم السابق.



وأوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن القوات الأرمينية أطلقت، مساء الاثنين، النار على مواقع لباكو على منطقة بشمال غرب الحدود على بعد حوالي 300 كيلومتر من نركين هاند.



ونفت وزارة الدفاع الأرمينية وقوع هذا الحادث.



وأدى استعادة أذربيجان في سبتمبر الماضي لإقليم قره باغ، إلى نزوح جماعي سريع لجميع السكان الأرمن من المنطقة تقريبا، وعزز مسعى الجانبين للتوصل إلى معاهدة لإنهاء الصراع رسميا.



وعلى الرغم من أن حوادث تبادل إطلاق النار التي تسفر عن سقوط قتلى ظلت شائعة بين أرمينيا وأذربيجان لعقود، فإن الوضع على الحدود أصبح أكثر استقرارا، منذ بدء المحادثات ولم تقع إلا القليل من المواجهات الخطيرة منذ سقوط قره باغ في سبتمبر 2023.



وبدت محادثات السلام جامدة في الأشهر الماضية، وسط اتهامات متبادلة بإفشال الجهود الدبلوماسية.