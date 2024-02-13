أرمينيا: نحتاج الى مشاركة الشركات الايرانية الرائدة في البناء في مشاريعنا

فقدء اوردت وكالة الانباء الارمينية " آرمنا برس" ان لدى ايران شركات بناء متطورة جدا يمكنها ان تشارك في خططنا الاعمارية وقد شاركت فعليا في بعض منها".



واضاف الوزير الارميني: هذه عملية مربحة للطرفين فنحن بحاجة الى شركات بناء وهم يملكونها ونحن دولتان جارتان جغرافيا ويمكن ان يشاركوا في هذا النشاط بسهولة.



كما اشار بأن المزيد من خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين البلدين هي الان قيد الانشاء لزيادة تصدير الكهرباء الى ايران في مقابل زيادة استيراد الغاز الطبيعي من ايران، علما بأن عقد مقايضة الغاز بالكهرباء بين البلدين قد تم تمديده حتى عام 2030.