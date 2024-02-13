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الثلاثاء 13 شباط 2024 ساعة 15:40

لافروف: الولايات المتحدة تدفع الشرق الأوسط نحو الكارثة

لافروف: الولايات المتحدة تدفع الشرق الأوسط نحو الكارثة
جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها لافروف خلال مشاركته في الجلسة الـ13 لمنتدى "فالداي" الدولي في موسكو اليوم الثلاثاء.

- كان يجب وقف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الأخير في مرحلة مبكرة لكن الولايات     المتحدة منعت صدور قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في مجلس الأمن الدولي

- تفاقم الوضع في الشرق الأوسط لم يصل إلى ذروته بعد

- روسيا لا ترى إمكانية للتوصل إلى حل سريع للوضع في قطاع غزة نظرا للموقف             الإسرائيلي

- تبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها لمنع التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به    الجزائر في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في غزة

- الغرب يسعى إلى استبعاد روسيا من كافة آليات التسوية في الشرق الأوسط

- روسيا تقترح عقد اجتماع فلسطيني - فلسطيني لتجاوز الانقسامات الداخلية

- روسيا تبذل جهودا لتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا
رقم : 1115948
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