لافروف: الولايات المتحدة تدفع الشرق الأوسط نحو الكارثة

جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها لافروف خلال مشاركته في الجلسة الـ13 لمنتدى "فالداي" الدولي في موسكو اليوم الثلاثاء.



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