الدوحة.. عبد اللهيان وهنية يبحثان تطورات الحرب على غزة

والتقى عبد اللهيان التقى هنية ظهر الثلاثاء بالعاصمة الدوحة، في إطار زيارات وزير الخارجية الإيراني التشاورية في المنطقة.



وتناول اللقاء "آخر مستجدات حرب غزة على الصعيدين السياسي والميداني".



كما بحث الجانبان "ضرورة وقف العدوان الصهيوني وجرائمه بحق أهل غزة والضفة الغربية، وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل فوري لأهل غزة".



ومساء امس الاثنين، وصل عبد اللهيان إلى الدوحة على رأس وفد سياسي بعد زيارته إلى سوريا ولبنان، والتقى بمسؤولي البلاد، من بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث قضايا ثنائية وإقليمية ودولية، وخاصة التطورات بفلسطين.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الثلاثاء "28 ألفا و473 شهيدا و68 ألفا و146 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة جرائم إبادة لأول مرة منذ تأسيسها.