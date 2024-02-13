الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 13 شباط 2024 ساعة 15:53

الدوحة.. عبد اللهيان وهنية يبحثان تطورات الحرب على غزة

الدوحة.. عبد اللهيان وهنية يبحثان تطورات الحرب على غزة
والتقى عبد اللهيان التقى هنية ظهر الثلاثاء بالعاصمة الدوحة، في إطار زيارات وزير الخارجية الإيراني التشاورية في المنطقة.

وتناول اللقاء "آخر مستجدات حرب غزة على الصعيدين السياسي والميداني".

كما بحث الجانبان "ضرورة وقف العدوان الصهيوني وجرائمه بحق أهل غزة والضفة الغربية، وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل فوري لأهل غزة".

ومساء امس الاثنين، وصل عبد اللهيان إلى الدوحة على رأس وفد سياسي بعد زيارته إلى سوريا ولبنان، والتقى بمسؤولي البلاد، من بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث قضايا ثنائية وإقليمية ودولية، وخاصة التطورات بفلسطين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الثلاثاء "28 ألفا و473 شهيدا و68 ألفا و146 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة جرائم إبادة لأول مرة منذ تأسيسها.
رقم : 1115951
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاحتلال يقتحم جنين.. اشتباكات مع المقاومين وتفجير لآلياته بعبوات محلية الصنع
الاحتلال يقتحم جنين.. اشتباكات مع المقاومين وتفجير لآلياته بعبوات محلية الصنع
ما هي رسالة جولة أمير عبد اللهيان المتوسطية إلى أمريكا ونتنياهو؟
ما هي رسالة جولة أمير عبد اللهيان المتوسطية إلى أمريكا ونتنياهو؟
13 شباط 2024
ثمار العمليات البحرية ضد الصهاينة التي قطفها "أنصار الله"
ثمار العمليات البحرية ضد الصهاينة التي قطفها "أنصار الله"
13 شباط 2024
الحرس الثوري: اطلقنا بنجاح صاروخا باليستيا بعيد المدى من سفينة حربية
الحرس الثوري: اطلقنا بنجاح صاروخا باليستيا بعيد المدى من سفينة حربية
13 شباط 2024
العميد تنكسيري يتحدث عن الاسلحة التي نشرت للدفاع عن الجزر الايرانية الثلاث
العميد تنكسيري يتحدث عن الاسلحة التي نشرت للدفاع عن الجزر الايرانية الثلاث
13 شباط 2024
الانقلاب الكاذب لبايدن على نتنياهو
الانقلاب الكاذب لبايدن على نتنياهو
12 شباط 2024
المکانة العالمية للثورة الإسلامية الإيرانية على وقع طوفان الأقصى
المکانة العالمية للثورة الإسلامية الإيرانية على وقع طوفان الأقصى
12 شباط 2024
التطورات في رفح وتداعياتها الوخيمة
التطورات في رفح وتداعياتها الوخيمة
12 شباط 2024
هل أعطى بايدن ضوءاً أخضر لنتنياهو لغزو رفح؟
هل أعطى بايدن ضوءاً أخضر لنتنياهو لغزو رفح؟
12 شباط 2024
أكثر من 100 شهيد ومئات المصابين بقصف رفح جنوب قطاع غزة
أكثر من 100 شهيد ومئات المصابين بقصف رفح جنوب قطاع غزة
12 شباط 2024
البيان الختامي لمسيرات ذكرى الثورة الإسلامية بإيران يدين جرائم الاحتلال في غزة
البيان الختامي لمسيرات ذكرى الثورة الإسلامية بإيران يدين جرائم الاحتلال في غزة
11 شباط 2024
استفتاء شعبي يظهر عزيمة الإيرانيين ووحدتهم والتمسك بثورتهم
استفتاء شعبي يظهر عزيمة الإيرانيين ووحدتهم والتمسك بثورتهم
11 شباط 2024
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة إلى 28176
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة إلى 28176
11 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي رسالة جولة أمير عبد اللهيان المتوسطية إلى أمريكا ونتنياهو؟
ثمار العمليات البحرية ضد الصهاينة التي قطفها "أنصار الله"
الانقلاب الكاذب لبايدن على نتنياهو
المکانة العالمية للثورة الإسلامية الإيرانية على وقع طوفان الأقصى