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الثلاثاء 13 شباط 2024 ساعة 16:27

أنباء استدعاء السفيرة الإسرائيلية في القاهرة.. مصر تعلق!

أنباء استدعاء السفيرة الإسرائيلية في القاهرة.. مصر تعلق!
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية أن التصريحات غير المسؤولة تزيد من توتر العلاقات في المنطقة، وكان يجب الرد على هذه التصريحات فهي ليست تصريحات غير مسؤولة ولكنها تحريضية.

وحول استدعاء السفيرة الإسرائيلية في مصر، رد أبو زيد، قائلا: السفيرة الإسرائيلية غير موجودة في مصر معظم الوقت، كما أن التواصل والرسائل الآن مباشرة، وهناك قنوات أمنية تقوم باتصالات مباشرة، كذلك سفارة مصر في تل أبيب تنقل الرسائل المصرية بشكل مباشر.

وأوضح قائلا: الحكومة الإسرائيلية بها عناصر متطرفة للغاية وتصدر تصريحات غير مسؤولة.
وتابع: هناك جهد يبذل للتهدئة، فلسنا في معترك حروب كلامية الآن، التركيز على احتواء الموقف والتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بأنه من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن هذه التصريحات لا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة.
رقم : 1115962
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