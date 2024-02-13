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الثلاثاء 13 شباط 2024 ساعة 17:00

السيد نصرالله: 130 يوما من الصمود الأسطوري للمقاومين والفشل الاسرائيلي

السيد نصرالله: 130 يوما من الصمود الأسطوري للمقاومين والفشل الاسرائيلي
وقال السيد نصرالله بمناسبة الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله للجرحى والأسرى المقاومين في يوم الجريح المقاوم، اننا نحيي اليوم مناسبة يوم الجريح أي يوم جرحى المقاومة وهم الشريحة الغالية من المضحين، والمناسبة الثانية لها علاقة بأسرى المقاومة الذين عانوا من أيام طويلة بالسجون والاحياء للاسير الفعلي والأسير المحرر ولدينا عدد من الملفات ما زالت عالقة مع العدو على سبيل المثال الأسير يحي سكاف.واكد سماحته ان أسراهم اليوم بحمد الله كلهم تحرروا ببركة تضحيات المقاومة.

وبارك السيد نصر الله في حرس الثورة في إيران يومهم وعيدهم الذين هم بحق ومنذ البداية السند الحقيقي والداعم القوي لكل حركات المقاومة، مشيرا الى ان ما يعيشه اليوم محور المقاومة من مواقع قوة فانما هو ببركة هذه الثورة الاسلامية التي انتصرت في مثل هذه الايام.

وقال السيد نصر الله: ان هذه الجراح والدماء صنعت لشعبنا ولوطننا الكثير من الانجازات الحقيقية،ومسؤوليتنا المحافظة على الانجازات، مشيرا الى ان الجرحى والأسرى هم أولى الناس بالحفاظ على الانجازات لأنهم شركاء بذلك والمقاومة هي جزء من وجودهم وكرامتهم.

وبين السيد نصر الله انه 130 يومًا من الصمود الأسطوري للمقاومين في غزة ومن البطولات التي تصل الى حد الاعجاز والصبر الذي لا مثيل له في التاريخ، و130 يومًا من الفشل الاسرائيلي وعجزه عن تحقيق الأهداف، و129 يومًا من الدعم والاسناد والتضامن من دول محور المقاومة والعديد من شعوب العالم
رقم : 1115971
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