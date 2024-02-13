عدوان أميركي بريطاني جديد يستهدف مديرية التحيتا غربي اليمن

وأفاد موقع "المسيرة نت" أن الطيران الأمريكي البريطاني المعادي استهدف مناطق متفرقة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.



وخلال الأيام الماضية استهدف العدوان الأمريكي البريطاني بغارات عدوانية مناطق متفرقة في الحديدة، حيث استهدف يوم السبت الماضي، منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف.



وتتواصل الغارات العدوانية الأمريكية البريطانية على اليمن في خرق واضح للسيادة اليمنية، وكمحاولة لثني اليمن عن قراره بمنع السفن الإسرائيلية من المرور عبر البحر الأحمر نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني المتوحش.