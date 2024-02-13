9 أشخاص على الأقل محاصرون في منجم في تركيا بعد انزلاق للتربة

إسلام تايمز (تركيا) - أعلن رئيس بلدية أرزنجان التركية بكير أكسون، أن "انزلاق للتربة تسبب في محاصرة تسعة عمال على الأقل في منجم ذهب في أرزنجان في شرق تركيا، وجهود البحث والإنقاذ جارية".