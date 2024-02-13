غوتيريس: الهجوم على رفح سيكون له "عواقب مدمرة"

إسلام تايمز (فلسطين) - اشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الى إنه يأمل في أن تنجح المحادثات الجارية في تحقيق هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة.