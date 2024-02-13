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الثلاثاء 13 شباط 2024 ساعة 18:27
غوتيريس: الهجوم على رفح سيكون له "عواقب مدمرة"
وحذر غوتيريس من أن الهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح في جنوب القطاع ستكون له "عواقب مدمرة".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1115990
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