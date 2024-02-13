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الثلاثاء 13 شباط 2024 ساعة 18:42

'ماكرون' تزور بغداد قريبا

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني،"أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بحث مع السفير الفرنسي الجديد أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، ووسائل تدعيم الشراكة بين البلدين الصديقين".

ووصف السوداني العلاقات مع فرنسا بأنها علاقات متميزة، مشيرا إلى عدد من العقود الاقتصادية المهمة في المجال النفطي ومجال الدفاع، التي تشكل ركيزة مهمة للمضي في مسار التعاون الثنائي.

وجدد التأكيد على موقف العراق من وجود التحالف الدولي على الأرض العراقية، وكذلك التطور والارتقاء الحاصل في قدرات القوات العراقية، وتلاشي التهديد الذي تمثله فلول داعش على الأمن، مؤكدا رغبة العراق في الانتقال إلى العلاقة الثنائية مع الدول الأعضاء في التحالف.

وبحث الجانبان العدوان في غزة، وما يشكله من تهديد للأمن والاستقرار في عموم الشرق الأوسط والمنطقة، وأشارا إلى ضرورة أن تتخذ الدول الكبرى والمجتمع الدولي موقفا حازما ومسؤولا لحماية الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لإبادة جماعية غير إنسانية.

من جانبه، نقل السفير الفرنسي تحيات الرئيس إيمانويل ماكرون، ورغبته في زيارة العراق بأقرب فرصة ممكنة، وتأكيد الحكومة الفرنسية العمل على تعزيز مذكرات التفاهم مع العراق والتنسيق الثنائي في ما يتعلّق بعمل المستشارين الفرنسيين ومهمتهم الساندة للقوات الأمنية العراقية.
رقم : 1115993
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