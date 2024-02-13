مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية يبحث مع السيسي الهدنة في غزة

جاء ذلك في بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، حيث أكد أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، وذلك بحضور رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل".



وأوضح أن "الاجتماع شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية".



كما نقل بيرنز "تحيات الرئيس جو بايدن وتثمينه لجهود مصر الحثيثة في دفع مسار التهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري المتواصل في تقديم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة".



وأضاف البيان أن اللقاء "شهد استعراض تطورات الموقف الراهن حيث تم تأكيد استمرار التشاور والتنسيق المكثف لتحقيق أهداف وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين، بما يعزز جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".