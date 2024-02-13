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الثلاثاء 13 شباط 2024 ساعة 21:56
الحريري التقى سليمان فرنجيه ونجله النائب طوني فرنجية في بيت الوسط
وافادت معلومات "الجديد" بان الحريري زار عين التينة مساء امس حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي استبقاه على طاولة العشاء، في لقاء بقي بعيدا من الإعلام.
ولفتت الى انه ستكون للحريري كلمة أو دردشة مع الصحافيين حول الاوضاع في لبنان بعد غد الخميس.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1116020
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