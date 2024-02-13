قيمة التجارة الإيرانية مع الدول الإسلامية تصل لاكثر من 15مليار دولار

واعلنت منظمة التعاون الإسلامي في أحدث تقرير لها عن حالة التجارة في العالم الإسلامي عن نمو بنسبة 19% في التبادلات التجارية بين الدول الإسلامية خلال عام 2022.



وبلغ إجمالي تجارة 57 عضوًا في هذه المنظمة في عام 2021 حوالي 735 مليار دولار، ووفقًا لتقديرات منظمة التعاون الإسلامي، ارتفع هذا الرقم إلى 873 مليار دولار في عام 2022.



ووفقًا لهذا التقرير، تحتل إيران المرتبة 12 من بين 57 دولة من حيث التجارة مع الدول الإسلامية، حيث بلغ إجمالي تجارة إيران مع الدول الإسلامية في عام 2022 حوالي 15 مليارًا و 543 مليون دولار.



ويمثل هذا الرقم نموًا بنسبة 25%مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت تجارة إيران مع الدول الإسلامية في عام 2021 قيمة تقدر بـ 12 مليارًا و 460 مليون دولار.



ووفقًا لهذا التقرير، شهدت التبادلات التجارية لإيران مع الدول الإسلامية نمواً بنسبة 45% خلال حكومة الرئيس آية الله إبراهيم رئيسي، حيث ارتفعت التبادلات التجارية من 10 مليارات و 685 مليون دولار في عام 2020 إلى 15 مليارًا و 543 مليون دولار في عام 2022.



حظيت الإمارات العربية المتحدة بأعلى حجم من التبادلات التجارية مع العالم الإسلامي في عام 2022، حيث بلغ إجمالي تجارتها مع الدول الإسلامية 145 مليار دولار. وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بـ 121 مليار دولار، بينما احتلت السعودية المرتبة الثالثة بـ 96 مليار دولار.



نمو الصادرات الإيرانية إلى الدول الإسلامية بنسبة 18%

يُظهر هذا التقرير أن صادرات إيران إلى الدول الإسلامية شهدت نموًا بنسبة 18% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفعت من 6 مليارات و 468 مليون دولار إلى 7 مليارات و 611 مليون دولار. و21 بالمئة أو مايعاد خمس إجمالي صادرات إيران عام 2022 كانت مع الدول الإسلامية.



كما شهدت واردات إيران من العالم الإسلامي أيضًا نموًا بنسبة 32% في عام 2022، حيث بلغت 7 مليارات و 932 مليون دولار. وكان 39% من إجمالي واردات إيران يتعلق بواردتها من الدول الإسلامية.