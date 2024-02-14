روسيا: اعتراض وتدمير 9 مسيّرات أوكرانية فوق بيلغورود وفورونيه والبحر الأسود

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنّها "أحبطت خلال الليل محاولة نفّذها نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 9 طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".



وأوضح البيان أنّ "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت مسيرتين أوكرانيتين في بيلغورود وأخرى في فورونيه، إضافة إلى 6 مسيرات فوق مياه البحر الأسود".



وفي وقت سابق من اليوم، ذكر حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أنّ إمرأة أصيبت بجروح خلال هجوم شنّته القوات الأوكرانية على هذه المقاطعة الحدودية مع أوكرانيا الليلة الماضية.



وكتب غلادكوف عبر شبكة "فكونتاكتي" صباح اليوم الأربعاء: "خلال الليل، تم الإعلان عن تهديد صاروخي في مدينة بيلغورود ومنطقتي بيلغورود وفالويكي، حيث تم تشغيل أنظمة الدفاع الجوي".



وأمس الثلاثاء قالت وزارة الدفاع الروسية إنّ منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تمكّنت من تدمير ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية خلال تحليقها فوق مقاطعة بيلغورود.