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الأربعاء 14 شباط 2024 ساعة 08:56

انفجار خط نقل الغاز في جنوب غرب إيران لم يسفر عن اي خسائر بشرية

انفجار خط نقل الغاز في جنوب غرب إيران لم يسفر عن اي خسائر بشرية
وقال مدير المركز الاستراتیجي لشبكة الغاز سعيد عقلي: إن الانفجار التخريبي الذي وقع في خط أنابيب الغاز عالي الضغط بروجن – شهركرد في محافظة جهارمحال وبختياري جنوب غرب البلاد لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وأکد عدم وقوع خسائر في الأرواح في الانفجار وقال: حالياً لا توجد مشكلة في إمداد المدن والقرى بالغاز، وسيتم حل المشاكل التي نشأت في عدة قرى قريبة من موقع الحادث قريباً.

وأعلن حاکم مدینة بروجن فتاح كرمي، توصيل الغاز للمنازل السكنية في بروجن وکندمان، والتي انقطعت بسبب انفجار خط نقل الغاز.

وأشار فتاح كرمي في مقابلة مع مراسل وكالة إرنا إلى الحريق في خط أنابيب الغاز في بروجن، وأضاف: "وقع هذا الحادث في خط رئيسي لنقل الغاز في محور بروجن، كندمان.

وأعلن إرسال فرق الإنقاذ والإطفاء في أسرع وقت ممكن وقال: "لحسن الحظ لم تقع إصابات في هذا الحادث ويجري التحقيق في سبب الأضرار".

وأشار إلى إعادة فتح محور الاتصال بين بروجن ولردکان وخوزستان في محافظة جهارمحال وبختياري، والذي كان مغلقا بسبب الانفجار. وقال: بعد السيطرة على الحريق وتأمين الطريق تم إعادة فتحه بسبب صعوبة الحركة المرورية.

وصباح اليوم الأربعاء، سُمع دوي انفجار في بروجن بمحافظة جهارمحال وبختياري، مما تسبب في حالة من الذعر بين الناس.
مصدر : وكالات
رقم : 1116089
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