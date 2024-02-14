ما علاقة رئيس الوزراء التشادي بالفوضى في بلاده؟

ويعد سوكسيه ماسرا الذي يرأس حزب "المتحولون"، من أشد الموالين للولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها، حيث درس ماسرا تقنيات الإطاحة بالحكومات عبر مجموعات صغيرة من الناس مدربة خصيصًا خلف الكواليس، لإسقاط الأنظمة من خلال إفتعال "الثورات الملونة" في أنحاء مختلفة من القارة السمراء والعالم. وهو لم يُخف أبداً علاقته المتينة بدوائر إتخاذ القرار الأمريكية وسيره في فلكها.



وأفادت مصادر صحفية إن ماسرا عاد الى تشاد في مهمة من وكالة الإستخبارات المركزية للولايات المتحدة لخلق الظروف المواتية لإحداث ثورة على نظام ديبي وإسقاطه. مستفيداً من العفو العام الذي منحه النظام "لجميع التشاديين، مدنيين وعسكريين"، ممن تورطوا في احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2022 التي باتت تعرف بـ"الخميس الأسود"، والتي راح ضحيتها ما بين 100 و300 قتيل بحسب منظمات دولية غير حكومية.



وبحسب المصادر فإن ماسرا استطاع في هذه الفترة الوجيزة منذ عودته الى البلاد حضّ أنصاره على التصويت لصالح الدستور الجديد الذي يمهد لإجراء انتخابات، حيث صوّت 86 في المئة من المشاركين فيه بـ"نعم". كما تم بتخطيط منه عقد اجتماع بين قادة الجماعات المتمردة التشادية التي تتمثل في مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية "CCMSR" وجبهة التغيير والوفاق في تشاد "FACT" في قاعدة تمنهنت العسكرية بليبيا، في أوائل فبراير. هذا الإجتماع، بحسب التسريبات، أتى بتوجيه أمريكي بهدف تنظيم المعارضة المسلحة والقيام بتدريبها وتسليحها للإطاحة بنظام ديبي عبر ثورة ملونة تشتعل أثناء الإنتخابات المقبلة أو إنقلاب عسكري.



وبيّن خبراء بالشأن الإفريقي أن العلاقة بين المعارضة المسلحة التشادية وليبيا قديمة، حيث ساهم الرئيس الليبي معمر القذافي في تأجيج الانقلابات والتمرد في جارته تشاد، وركز في دعمه من منطلق ديني، بأن حشد المال والسلاح للقبائل المسلمة في الشمال، ضد القبائل المسيحية في الجنوب، مغذيا في الأولى فكرة أنها أولى بالحكم. بينما كانت فرنسا، التي احتلت تشاد حتى عام 1960، تدعم تولي حكام مسيحيين موالين لثقافتها الفرانكفونية. وبعد مقتل القذافي عام 2011 وانفتاح الحدود الليبية وخزائن السلاح على مصراعيها، وجدت الميليشيات التشادية مستقرا سهلا لها في ليبيا، وتوزع ولاؤهم بين القوى الجديدة المسيطرة على ليبيا وأهمها معسكر الشرق الليبي بقيادة خليفة حفتر.



مصادر أمنية لفتت إلى أنه بعد هدوء الأوضاع الأمنية نسبياً في تشاد، وبدأ العمل فعلياً لإيجاد مخرج سياسي، خصوصاً بعد طرد القوات الفرنسية التي كانت مهيمنة على القرار السياسي في البلاد والمزعزعة لإستقرارها عبر تأجيج الخلافات، تحاول واشنطن ملئ المكان الذي خلفه الفرنسيون، عبر دعمها للمعارضة المسلحة وتوجيهها لماسرا لإحداث فراغ سياسي وأمني تستطيع من خلاله فرض نفسها كقوة خارجية تُملي على التشاديين ما يفعلونه، كما يحدث في مناطق مختلفة من العالم.



وأشارت المصادر أن هذا الاهتمام الأمريكي الكبير بهذه الدولة يأتي لموقع تشاد الجيوسياسي الاستراتيجي الذي يربط بين النيجر ونيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون وليبيا والسودان ودارفور، إضافة الى إمتلاكها الموارد الطبيعية المختلفة من النفط والذهب واليورانيوم والملح. ويعد نشر النفوذ في هذه البقعة الجغرافية للولايات المتحدة أمراً هاماً للغاية خصوصاً في ضوء الأزمات الإقتصادية التي تعيشها والدين العام للخزينة الأمريكية الذي تجاوز 34 تريليون دولار. فالأمريكيون يستطيعون خلق الفتن الدينية والعرقية لتدمير الدول والشعوب، وبالتالي نهب مواردها خلافاً لجميع القيم الإنسانية.



يُشار الى أن سوكسيه ماسرا، الطموح الى السلطة، اعترض على ترشح محمد ديبي، لانتخابات الرئاسة في نوفمبر 2021، لفترة ولاية سادسة على التوالي، وتقدم ماسرا بعد ذلك بطلب ترشحه كمرشح. رفضت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة طلبه، مشيرة إلى أن حزب المحولين الذي يرأسه لم يُسجل رسميًا. وبعد ذلك، شارك ماسرا في احتجاجات أطفأتها القوات التشادية، ما أدى إلى لجوئه إلى سفارة الولايات المتحدة في العاصمة نجامينا لمدة ستة أيام قبل ترحيله.