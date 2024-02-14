الرئيس الكوبي: القصف الإسرائيلي على فلسطين حرب إبادة جماعية

وظهر الرئيس الكوبي في اليوم الثاني من أعمال الملتقى الدولي الثاني للمنشورات النظرية والأحزاب والحركات اليسارية، المنقعد في العاصمة الكوبية هافانا، والذي يشارك فيه مندوبون من 35 دولة، مرتدياً الكوفية الفلسطينية، وعبّر عن دعمه لنضال الشعب الفلسطيني وإدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطيين.



وشدّد كانيل على دور وسائل الإعلام في إيصال الحقيقة للشعوب، وقدم للمشاركين أمثلة على كيفية تلاعب صحافة العدو بالواقع الكوبي بهدف التشويش والخداع، مؤكداً أنّ هذه الملتقى يجب أن يصبح "عملية حقيقة" أخرى، كما أسماها زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو في بداية انتصارها.



وأشار الرئيس الكوبي الى "ضرورة الاستفادة من المنشورات التي يصدرها اليسار من أجل مواجهة الهجوم الإمبريالي"، مؤكداً وجوب "استغلال كل المساحات للتنديد بالانحراف والفساد الذي تشهده المنظومة الدولية الحالية".



ودان الرئيس الكوبي كانيل، أمس عبر حسابه على منصة "إكس"، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمجازر والمذابح التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في رفح.



وقال كانيل: "لقد قامت إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية بشنّ هجوم شرس على المكان الذي لجأ إليه أكثر من مليون فلسطيني.. إننا ندين بأشد العبارات ما يحدث هناك، وآخرها تلك الجرائم من استهداف المدنيين والمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مدينة رفح جنوبي غزة".