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الأربعاء 14 شباط 2024 ساعة 09:04

أمير عبداللهيان يهنئ لمناسبة يوم الحرس الثوري

أمير عبداللهيان يهنئ لمناسبة يوم الحرس الثوري
وفي رسالة هنأ الوزير أمير عبداللهيان ، القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وجميع كوادر الحرس الثوري الغيارى والشامخين لمناسبة الثالث من شعبان، الذكرى الميمونة لميلاد الإمام الحسين (ع) ويوم الحرس الثوري.

وجاء في الرسالة: مما لا شك فيه أن الدور الباعث على الفخر لحراس الثورة، إلى جانب القوات المسلحة الأخرى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حراسة مُثُل واهداف الثورة الإسلامية وحماية الحدود وضمان أمن البلاد والشعب ومحاربة الإرهاب وتعزيز اقتدار البلاد، يعد من الصفحات الذهبية والمشرقة لتاريخ الثورة الإسلامية.

واضاف أمير عبداللهيان في هذه الرسالة: اسال الله العزيز الحكيم، النجاح لكم ولجميع الإخوة والأخوات الأعزاء في الحرس الثوري الإسلامي في خدمة الإسلام وإيران العزيزة وحراسة المثل العليا للثورة الإسلامية تحت قيادة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام الخامنئي (مد ظله العالي).
رقم : 1116096
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