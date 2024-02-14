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الأربعاء 14 شباط 2024 ساعة 11:12

رئيس وزراء الهند يوقع اتفاق الممر الاقتصادي في الإمارات

رئيس وزراء الهند يوقع اتفاق الممر الاقتصادي في الإمارات
وقالت الخارجية الهندية في بيان، إن مودي والشيخ محمد بن زايد أبرما اتفاقيات عدة بينها معاهدة استثمار ثنائية، استناداً إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الموقعة عام 2022.

وبحسب الوزارة، وقّع الطرفان أيضاً "اتفاق إطار" بين حكومتيهما بشأن مشروع "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا" (IMEC)، وهو شبكة شحن تتضمن نقلاً بحرياً وعبر السكك الحديد.

ووصل مودي إلى الإمارات، امس الثلاثاء، في زيارة تستمر ليومين، حيث التقى بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد.

ومن المقرر خلال الزيارة، يدشن رئيس وزراء الهند أكبر معبد للهندوس في الشرق الأوسط.

وتراجع الاهتمام والعمل على مشروع "الممر الاقتصادي" بعد العدوان الاسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، قياسا إلى التطورات الجيوسياسية التي أفرزتها تلك الحرب، لا سميا على صعيد الأوضاع الميدانية في كيان الاحتلال، والتي تعد إحدى أبرز محطات الممر، بالإضافة إلى تعثر ملف التطبيع مع السعودية.
رقم : 1116109
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