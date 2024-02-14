الأمم المتحدة: 30% من مدارس قطاع غزة تعرضت للقصف المباشر

وذكر دوجاريك، أنّ 162 مبنى مدرسياً تعرّض للقصف المباشر، من إجمالي 563 مبنى مدرسياً في القطاع، لافتاً إلى أنّ 26 مدرسةً تدمّرت بصورة تامة.



كما أشار إلى أنّ هذه المدارس التي تعرّضت للقصف المباشر، يدرس فيها نحو 175 ألف طالب، ويعمل فيها أكثر من 6500 معلّم.



وأكد أنّ ما لا يقلّ عن 55% من مدارس غزّة تتطلّب إما إعادة إعمار كاملة، وإما إعادة تأهيل كبيرة.



ويأتي استهداف المدارس في القطاع، خلال الحرب الممتدة منذ أكثر من 130 يوماً، في إطار عمل الاحتلال على استهداف كل مقوّمات الحياة، سعياً منه لتهجير أهل غزة، وحرمانهم من مستقبل في القطاع.



في السياق نفسه، وثّق المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، تعمّد الاحتلال قتل عشرات الأساتذة الجامعيين، إلى جانب مئات المعلمين، وآلاف الطلبة في قطاع غزة.



وأوضح المرصد أنّ "الجيش" الإسرائيلي نفّذ هجماتٍ متعمّدة ومحددة، من بين آلاف الغارات الجوية، ضد شخصيات أكاديمية وعلمية وفكرية في قطاع غزّة، حيث قتل العشرات منهم في غاراتٍ مباشرة استهدفت منازلهم، مع أفراد عائلاتهم أو عائلات أخرى.



كذلك، استهدف الاحتلال الجامعات على مراحل أيضاً، وفق المرصد، وتمثّلت المرحلة الأولى في عمليات قصفٍ استهدفت مبانيها، وصولاً إلى تفجير بعضها، ونسفها بالكامل بعد تحويلها إلى ثكناتٍ عسكرية.