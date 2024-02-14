مسؤول إيراني: بدأت عملية إصلاح خط أنابيب الغاز في بروجن

وأضاف خسرو كياني في مقابلة مع مراسل وكالة إرنا اليوم الأربعاء: أن سبب حادث الحريق في خط رئيسي لنقل الغاز في مدينة "بروجن" قيد التحقيق.



وقال: الموضوع تحت السيطرة والإدارة وحاليا لا توجد لدينا مشكلة انقطاع الغاز في أي جزء من المحافظة، ولا يوجد سوى انخفاض طفيف في ضغط الغاز سيتم حله قريبا.



وأضاف: بدأت عملية إصلاح خط أنابيب الغاز واليوم سيتم إصلاح الخط ودخوله مرحلة التشغيل.



یذکر أنه وقع انفجار فجر اليوم الأربعاء، بخط رئيسي لنقل الغاز في مدينة "بروجن" التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري في جنوب غرب إيران.



وقال مدير المركز الاستراتیجي لشبكة الغاز سعيد عقلي: إن الانفجار الذي وقع في خط أنابيب الغاز عالي الضغط بروجن – شهركرد في محافظة جهارمحال وبختياري جنوب غرب البلاد لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وأکد عدم وقوع خسائر في الأرواح في الانفجار وقال: حالياً لا توجد مشكلة في إمداد المدن والقرى بالغاز، وسيتم حل المشاكل التي نشأت في عدة قرى قريبة من موقع الحادث على وجه السرعة.



وأعلن حاکم مدینة بروجن فتاح كرمي، توصيل الغاز للمنازل السكنية في بروجن وکندمان، والتي انقطعت بسبب انفجار خط نقل الغاز.



وأشار فتاح كرمي في مقابلة مع مراسل وكالة إرنا إلى الحريق في خط أنابيب الغاز في بروجن، وأضاف: "وقع هذا الحادث في خط رئيسي لنقل الغاز في محور بروجن، كندمان.



وأعلن إرسال فرق الإنقاذ والإطفاء في أسرع وقت ممكن وقال: "لحسن الحظ لم تقع إصابات في هذا الحادث ويجري التحقيق في سبب الأضرار".



وأشار إلى إعادة فتح محور الاتصال بين بروجن ولردکان وخوزستان في محافظة جهارمحال وبختياري، والذي كان مغلقا بسبب الانفجار. وقال: بعد السيطرة على الحريق وتأمين الطريق تمت إعادة فتحه بسبب صعوبة الحركة المرورية.