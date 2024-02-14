الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 14 شباط 2024 ساعة 12:21

أطفال فلسطينيين أيتام يرقدون في أحد مستشفيات غزة

أطفال فلسطينيين أيتام يرقدون في أحد مستشفيات غزة
في المستشفى الأوروبي بمدينة خانيونس جنوب غزة تكافح الطواقم لانقاذ أرواح الناجين من المجازر الاسرائيلية وغالبيتهم من الاطفال في ظل شح الامدادات الدوائية والعلاجية واكتظاظ المكان بالجرحى الذين تواصل اعدادهم الارتفاع.

الطفلة سهام منار كردي هي أحد الاطفال الايتام في غزة التي تلعب بيديها المحروقتين بدماها وتستذكر أفراد أسرتها الذين استشهدوا عبر الصور التي بقيت لهم.

وكذلك هو حال الطفل صبحي أبو حطب الذي أصيب برصاص الاحتلال داخل مستشفى ناصر من دون أي ذنب.

وخارج المستشفى يبقى الحال أسوأ للنازحين من غزة خاصة الأطفال المصابين بجروح في وضع مأساوي وسط أنباء عن احتمال شن هجوم على منطقة رفح المكتظة بالسكان ما حمل الأمم المتحدة علی اطلاق تحذيرات من عواقب مدمرة جراء ذلك.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش:"العملية العسكرية واسعة النطاق المحتملة على رفح ستكون لها عواقب مدمرة وأنا اشعر بالقلق شأن تدهور الأوضاع والأمن المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي يواصل الاحتلال جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على غزة، بمساندة أميركية وأوروبية حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين فيما يمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود ما أدى الی كارثة إنسانية واسعة في ظل صمت مطبق من أدعياء حقوق الانسان الغربيين.
رقم : 1116141
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جيش الاحتلال الصهيوني يتفنن في انتهاك القوانين الدولية و تعذيب المعتقلين
جيش الاحتلال الصهيوني يتفنن في انتهاك القوانين الدولية و تعذيب المعتقلين
انفجار خط نقل الغاز في جنوب غرب إيران لم يسفر عن اي خسائر بشرية
انفجار خط نقل الغاز في جنوب غرب إيران لم يسفر عن اي خسائر بشرية
14 شباط 2024
"إقامة الدولة الفلسطينية"... لعبة الخداع الأمريكية السعودية
"إقامة الدولة الفلسطينية"... لعبة الخداع الأمريكية السعودية
14 شباط 2024
لماذا ترغب "اسرائيل" بإغلاق مكاتب إعلامية أجنبية؟
لماذا ترغب "اسرائيل" بإغلاق مكاتب إعلامية أجنبية؟
14 شباط 2024
هل اقترب قطع العلاقات المصرية مع الكيان الصهيوني؟
هل اقترب قطع العلاقات المصرية مع الكيان الصهيوني؟
14 شباط 2024
الاحتلال يقتحم جنين.. اشتباكات مع المقاومين وتفجير لآلياته بعبوات محلية الصنع
الاحتلال يقتحم جنين.. اشتباكات مع المقاومين وتفجير لآلياته بعبوات محلية الصنع
13 شباط 2024
ما هي رسالة جولة أمير عبد اللهيان المتوسطية إلى أمريكا ونتنياهو؟
ما هي رسالة جولة أمير عبد اللهيان المتوسطية إلى أمريكا ونتنياهو؟
13 شباط 2024
ثمار العمليات البحرية ضد الصهاينة التي قطفها "أنصار الله"
ثمار العمليات البحرية ضد الصهاينة التي قطفها "أنصار الله"
13 شباط 2024
الحرس الثوري: اطلقنا بنجاح صاروخا باليستيا بعيد المدى من سفينة حربية
الحرس الثوري: اطلقنا بنجاح صاروخا باليستيا بعيد المدى من سفينة حربية
13 شباط 2024
العميد تنكسيري يتحدث عن الاسلحة التي نشرت للدفاع عن الجزر الايرانية الثلاث
العميد تنكسيري يتحدث عن الاسلحة التي نشرت للدفاع عن الجزر الايرانية الثلاث
13 شباط 2024
الانقلاب الكاذب لبايدن على نتنياهو
الانقلاب الكاذب لبايدن على نتنياهو
12 شباط 2024
المکانة العالمية للثورة الإسلامية الإيرانية على وقع طوفان الأقصى
المکانة العالمية للثورة الإسلامية الإيرانية على وقع طوفان الأقصى
12 شباط 2024
التطورات في رفح وتداعياتها الوخيمة
التطورات في رفح وتداعياتها الوخيمة
12 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جيش الاحتلال الصهيوني يتفنن في انتهاك القوانين الدولية و تعذيب المعتقلين
"إقامة الدولة الفلسطينية"... لعبة الخداع الأمريكية السعودية
لماذا ترغب "اسرائيل" بإغلاق مكاتب إعلامية أجنبية؟
هل اقترب قطع العلاقات المصرية مع الكيان الصهيوني؟