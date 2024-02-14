اللواء سلامي: الردع الإيراني حقيقي ونحن على اتم الاستعداد للحرب الالكترونية

وفي المؤتمر الوطني للسفن عالية السرعة بجامعة الخليج الفارسي في محافظة بوشهر فی جنوب ایران، صرح اللواء سلامي اليوم الاربعاء بأن الحرب عن بعد (الحرب الالكترونية) هي حرب المعدات والتقنيات، ونحن على أتم استعداد لهذه الحرب منوها الى ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد نجحت في اقتناء هذه المعدات، وهي عبارة عن مزيج من حركة الصواريخ من المواقع الثابتة إلى نشرها على المواقع المتحركة.



كما اوضح اللواء سلامي بأن البحر ليس لديه ساحة معركة ثابتة مثل الأرض، وقد حققنا إمكانيات الحرب عن بعد واضاف : أن "صواريخنا وسفننا تتمتع بتقنيات ذكاء اصطناعي عالية الدقة ، فكلما زدنا سرعة السفن كلما كان أداءنا أفضل في المعركة مع العدو.



وذكّر القائد العام للحرس الثوري الإسلامي بأن الثورة الإسلامية قد حققت إنجازات عظيمة في مختلف المجالات وهي مهمة أيضا في المجال العسكري والردع ، معتبرا ان الردع هو مزيج من الأحداث الخارجية والإدراك العقلي لافتا الى انه يجب ان نُتلف نظام حوسبة العدو ونترك أثرا حقيقيا على الياته ومعداته.



واكد اللواء سلامي على ان الردع الايراني حقيقي وليس كاذبا او مبالغا فيه ، مشيرا الى ان معدات الردع التي تمتلكها ايران في المجال العسكري يمكن رؤيتها بشكل دقيق حيث يمكن الدفاع عن ايران في منطقتين، بعيدة وقريبة من البحر.



ولفت القائد العام للحرس الثوري الإسلامي الى أنه يجب ان نكون قادرين على تحييد الاستراتيجيات العملياتية للعدو في مجال انتاج وتوليد الطاقة، لكي نكون أقوياء ومقتدرين.



وبيّن أن الحرب الأفضل والأكثر انتصارا هي تلك التي يتم فيها الغزو دون حرب و من خلال توجيه ضربة لعقل صناع القرار في الطرف الآخر.



