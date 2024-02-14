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الأربعاء 14 شباط 2024 ساعة 14:11

رئيس السلطة القضائية الايرانية يلتقي رئيس الوزراء العراقي

رئيس السلطة القضائية الايرانية يلتقي رئيس الوزراء العراقي
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي، والوفد المرافق له".

وأشار إلى، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، والتنسيق المشترك في مختلف الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على الدور المحوري للعراق بتعزيز الحوار في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على مصالح العراق ودول الجوار والاستقرار الإقليمي".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، على "أهمية تعزيز التعاون القضائي بين العراق وإيران في مجال مواجهة الإرهاب ومكافحة تجارة المخدرات".

وتطرق رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، إلى "الأوضاع الجارية في غزّة، واستمرار سلطات الاحتلال ارتكاب الجرائم الوحشية ضد المدنيين، وضرورة التنسيق بين بلدان العالم الإسلامي والمنطقة من أجل الضغط لإيقاف الحرب وإنقاذ أبناء شعبنا الفلسطيني من الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها، ومساعدتهم في تقرير مصيرهم".

من جانبه نقل محسني إيجئي "تحيات القيادة الإيرانية إلى السوداني"، مؤكداً التطلع إلى "تعزيز أسس التعاون بين البلدين في مجالات عدة".

وأشاد، بـ"سياسات الحكومة العراقية تجاه مختلف التحديات التي تواجه العراق والمنطقة، ومواقفها المسؤولة إزاء الأحداث في غزّة".
رقم : 1116169
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