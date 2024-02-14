سيؤول: بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ كروز على بحر اليابان

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان، إنّ "قواتنا رصدت صباح اليوم صواريخ كروز عدّة غير محدّدة فوق المياه الواقعة شمال شرق وونسان، وتجري أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تحليلاً مفصلاً" لهذه التجربة الصاروخية الجديدة.



وأضافت أنّها "تعزّز المراقبة واليقظة وتراقب من كثب أيّ إشارات أو أنشطة إضافية من كوريا الشمالية".



وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أنّ سيؤول "عدوّها الرئيسي"، وأغلقت وكالات مخصصة لإعادة التوحيد والتواصل، كما هددت بالحرب في حال حصول أدنى انتهاك لأراضيها.



كذلك، ضاعفت بيونغ يانغ، اختبارات المعدّات العسكرية، بما في ذلك اختبار ما وصفته بأنّه "نظام أسلحة نووية تحت سطح البحر" وصاروخ باليستي فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب.



وأعلنت كوريا الشمالية الإثنين، أنّها اختبرت نظاماً جديداً لقاذفة صواريخ متعدّدة من شأنها أن تؤدّي إلى "تغيير نوعي" في إمكاناتها الدفاعية.



وأكّد الزعيم الكوري الشمالي إنّ بيونغ يانغ لن تتردد في "القضاء" على كوريا الجنوبية، إذا تعرّضت بلاده لهجوم، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، فيما العلاقات بين البلدين في أدنى مستوياتها.



بدوره، تعهّد الرئيس الكوري الجنوبي، الرد بحزم في حال شنّت بيونغ يانغ هجوماً، داعياً جيشه إلى "تطبيق مبدأ التعامل أولاً ثمّ الإبلاغ، والرد بشكل حاسم وكثيف وبدون تردّد لتدمير إرادة العدو بالكامل".