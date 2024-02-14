اردوغان وصل إلى القاهرة في أول زيارة منذ أكثر من عقد

إسلام تايمز (مصر) - وصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى القاهرة، في أول زيارة يقوم بها الى مصر منذ أكثر من عقد لترسيخ المصالحة ببن البلدين بعد قطيعة طويلة.