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الأربعاء 14 شباط 2024 ساعة 15:10
اردوغان وصل إلى القاهرة في أول زيارة منذ أكثر من عقد
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته في استقبال اردوغان وقرينته فى مطار القاهرة، بحسب لقطات بثتها وسائل الاعلام المصرية.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1116181
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