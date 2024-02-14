رئيس السلطة القضائية: على العالم الإسلامي أن ينتفض ضد آلة الحرب الصهيونية

وعلى هامش زيارته للعراق التقى حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني آيجئي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مثمنا المواقف الإيجابية والقوية للعراق حكومة وشعبا الداعمة للقضية الفلسطينية مؤكدا على ضرورة زيادة الضغط السياسي من العالم الإسلامي على أمريكا والكيان الصهيوني الذي يصر لوقف الابادة الجماعية بحق أهل غزة.



واضاف مؤكدا على انه يجب على العالم الاسلامي كله ان ينتفض ويقف بوجه آلة الحرب الصهيونية ومن الضروري تفعيل كافة المستويات لوقف القتل العشوائي الصهيوني بحق اهل غزة.



وفي اشارة الى القواسم المشتركة العديدة بين إيران والعراق وارتفاع حجم العلاقات والاتفاقيات في مختلف المجالات بين الطرفين، اكد رئيس السلطة القضائية الايرانية على ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دائما داعمة للاستقرار والأمن والتنمية في العراق ومستعدة لمساعدة هذا البلد في التغلب على القضايا والمشاكل في مختلف المجالات.



كما اكد على ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترغب في تعزيز وتطوير العلاقات مع العراق في كافة المجالات وسترحب بأي مبادرة لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين.



وشدد حجة الاسلام ايجئي على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقيات الأمنية الثنائية والتصدي المطلق للإرهابيين الذين كلفهم الاعداء مهمة تهديد وتحجيم أمن البلدين.



وفي هذا اللقاء، ثمن رئيس السلطة القضائية حسن الضيافة واداء الحكومة العراقية فيما يتعلق برفاهية وتيسير شؤون زوار العتبات المقدسة وخاصة خلال مراسم الأربعين.



وبدوره اشار رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني في هذا اللقاء الى الدعم المبدئي والمستمر الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للقضية الفلسطينية، كما اعرب عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه القيادة والرئيس الإيراني للعراق حكومة وشعبا.



كما لفت الى استعداد العراق لتطوير وتعزيز العلاقات مع إيران في كافة المجالات، وأوضح بعض الإجراءات المتخذة بشأن المشاريع الجاري تنفيذها بين البلدين.



وصرح السوداني بأن أمن إيران من أمن العراق ولن نسمح بأي عمل ضد أمن إيران من داخل الاراضي العراقية.



وشدد السوداني على ضرورة زيادة التنسيق بين البلدين إيران والعراق والدول الأخرى الداعمة لفلسطين في المحافل الإقليمية والدولية وحقوق الإنسان.



يشار الى ان رئيس السلطة القضائية الايرانية وصل بغداد الليلة الماضية على رأس وفد قضائي رفيع المستوى وذلك تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان.



وخلال هذه الزيارة سيتم تنفيذ برامج عمل خاصة من أجل تعزيز العلاقات القانونية والقضائية بين إيران والعراق قدر الإمكان.



كما سيتناول برنامج الزيارة هذه، مباحثات مع كبار المسؤولين القضائيين العراقيين لاستعراض اخر المستجدات المتعلقة بمتابعة ملف اغتيال قادة النصر الشهيدين سليماني وابومهدي المهندس ورفاقهما، والاليات الكفيلة بتعزيز وتوسيع التعاون القضائي المشترك بهدف مكافحة الارهاب، فضلا عن لقاء سائر المسؤولين العراقيين خاصة رئيس الجمهورية "عبد اللطيف رشيد"، وكذلك الاجتماع مع الإيرانيين المقيمين في العراق.