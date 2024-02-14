وزارة الخارجية تطالب الحكومة السويسرية بتوضیح مقتل مواطن إيراني في هذا البلد

وعقب نشر خبر مقتل أحد المواطنين الإيرانيين على يد الشرطة السويسرية، طالب المدير العام للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الإيرانية، في لقاء مع السفير السويسري، بتوضیح رسمي من الحكومة السويسرية حول هذا الموضوع.



وأكد المدير العام للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الإيرانية على ضرورة التزام جميع الحكومات، بما في ذلك الحكومة السويسرية، باحترام حقوق المواطنين الإيرانيين وذكر" إننا نتوقع من الحكومة السويسرية تقديم معلومات دقيقة في هذا الصدد إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية."



وأوضح السفير السويسري أنه سيتابع الأمر مع حكومته ويعلن النتيجة.