مکتب محافظ فارس: انفجار خط نقل الغاز المحافظة كان متعمدا

وقال إسماعيل قزل سفلی في حديث مع وكالة إرنا الیوم الاربعاء، إن الانفجار في خط نقل الغاز یعود إلی غضب الإستکبار من تواجد الشعب في الساحة مضیفا أن العدو استهدف حياة الشعب.



وتابع: لم يحدث أي انقطاع في نقل الغاز إلى شمال البلاد، ولا يوجد لدينا انقطاع للغاز للاستخدام المنزلي والصناعي.



وأضاف: في حوالي الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم الأربعاء، بمنطقة قرب مدينة خرم بيد، تعرض خط رئيسي لنقل الغاز من جنوب فارس إلى اصفهان لهجوم متعمد وانفجر هذا الخط.



وأوضح: فور تلقينا الخبر تحركت كافة الأجهزة التنفيذية والفنية والأمنية في المدينة للتحقيق في أسباب الحريق والسيطرة عليه والآن تجري عملية إخماد الحريق وبعد ذلك ستبدأ عملية الترميم على الفور.



وقال: إن الانفجار الذي وقع في خط نقل الغاز بخرم بيد لم يسفر عن اي خسائر بشرية.



وصرح: "لا يوجد أي قلق بشأن توفیر الغاز للاستخدام المنزلي والصناعي والخدمات إلى الأهالي تجري بشكل طبيعي".



یذکر أنه وقع انفجار آخر، فجر اليوم الأربعاء، بخط رئيسي لنقل الغاز في مدينة "بروجن" التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري في جنوب غرب إيران.



وقال مدير المركز الاستراتیجي لشبكة الغاز سعيد عقلي: إن الانفجار التخريبي الذي وقع في خط أنابيب الغاز عالي الضغط بروجن – شهركرد في محافظة جهارمحال وبختياري جنوب غرب البلاد لم يسفر عن وقوع أي إصابات.