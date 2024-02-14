الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 14 شباط 2024 ساعة 15:50

عباس طالب حماس بانجاز صفقة الاسرى بسرعة: لتجنيب شعبنا الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى

عباس طالب حماس بانجاز صفقة الاسرى بسرعة: لتجنيب شعبنا الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى
ولفت عباس الى إنه "أمام الحرب الشاملة التي تُشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فإننا نطالب حركة "حماس" بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب شعبنا الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948، ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء شعبنا.

وطالب عباس، الإدارة الأميركية والأشقاء العرب، بالعمل بجدية على إنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة، وذلك لتجنيب أبناء الشعب الفلسطيني ويلات هذه الحرب المدمرة.

واعتبر عباس إن "الاحتلال الإسرائيلي يقوم بحرب مفتوحة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني يومياً، إضافة إلى اقتحام الضفة الغربية، والقدس، وغير ذلك من تصعيد إسرائيلي خطير، لذلك لا بد من تحمل مسؤولياتنا في وقف هذه الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني".

وتابع :"نحمل الجميع مسؤولية وضع أية عراقيل من أية جهة كانت لتعطيل الصفقة، لأن الأمور لم تعد تحتمل، وقد آن الأوان لأن يتحمل الجميع المسؤولية".

واضاف :"نريد أن نحمي شعبنا من تداعيات أية كارثة خطيرة ستقع عليه، لذلك علينا أن نتخذ القرارات التي تخدم مصالح شعبنا وحمايته، لنستطيع الدفاع عن قضيتنا ومصالحنا الوطنية، من خلال وقف العدوان، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والاستمرار في هجومنا السياسي الشامل لدى مجلس الأمن الدولي وبقية المؤسسات الدولية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة".
رقم : 1116192
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جيش الاحتلال الصهيوني يتفنن في انتهاك القوانين الدولية و تعذيب المعتقلين
جيش الاحتلال الصهيوني يتفنن في انتهاك القوانين الدولية و تعذيب المعتقلين
انفجار خط نقل الغاز في جنوب غرب إيران لم يسفر عن اي خسائر بشرية
انفجار خط نقل الغاز في جنوب غرب إيران لم يسفر عن اي خسائر بشرية
14 شباط 2024
"إقامة الدولة الفلسطينية"... لعبة الخداع الأمريكية السعودية
"إقامة الدولة الفلسطينية"... لعبة الخداع الأمريكية السعودية
14 شباط 2024
لماذا ترغب "اسرائيل" بإغلاق مكاتب إعلامية أجنبية؟
لماذا ترغب "اسرائيل" بإغلاق مكاتب إعلامية أجنبية؟
14 شباط 2024
هل اقترب قطع العلاقات المصرية مع الكيان الصهيوني؟
هل اقترب قطع العلاقات المصرية مع الكيان الصهيوني؟
14 شباط 2024
الاحتلال يقتحم جنين.. اشتباكات مع المقاومين وتفجير لآلياته بعبوات محلية الصنع
الاحتلال يقتحم جنين.. اشتباكات مع المقاومين وتفجير لآلياته بعبوات محلية الصنع
13 شباط 2024
ما هي رسالة جولة أمير عبد اللهيان المتوسطية إلى أمريكا ونتنياهو؟
ما هي رسالة جولة أمير عبد اللهيان المتوسطية إلى أمريكا ونتنياهو؟
13 شباط 2024
ثمار العمليات البحرية ضد الصهاينة التي قطفها "أنصار الله"
ثمار العمليات البحرية ضد الصهاينة التي قطفها "أنصار الله"
13 شباط 2024
الحرس الثوري: اطلقنا بنجاح صاروخا باليستيا بعيد المدى من سفينة حربية
الحرس الثوري: اطلقنا بنجاح صاروخا باليستيا بعيد المدى من سفينة حربية
13 شباط 2024
العميد تنكسيري يتحدث عن الاسلحة التي نشرت للدفاع عن الجزر الايرانية الثلاث
العميد تنكسيري يتحدث عن الاسلحة التي نشرت للدفاع عن الجزر الايرانية الثلاث
13 شباط 2024
الانقلاب الكاذب لبايدن على نتنياهو
الانقلاب الكاذب لبايدن على نتنياهو
12 شباط 2024
المکانة العالمية للثورة الإسلامية الإيرانية على وقع طوفان الأقصى
المکانة العالمية للثورة الإسلامية الإيرانية على وقع طوفان الأقصى
12 شباط 2024
التطورات في رفح وتداعياتها الوخيمة
التطورات في رفح وتداعياتها الوخيمة
12 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جيش الاحتلال الصهيوني يتفنن في انتهاك القوانين الدولية و تعذيب المعتقلين
"إقامة الدولة الفلسطينية"... لعبة الخداع الأمريكية السعودية
لماذا ترغب "اسرائيل" بإغلاق مكاتب إعلامية أجنبية؟
هل اقترب قطع العلاقات المصرية مع الكيان الصهيوني؟