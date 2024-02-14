حرس الثورة يصمم 3 زوارق عالية السرعة ويكشف عن صواريخ كروز جديدة

وأضاف قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران الأدميرال علي رضا تنكسيري: في تصميم وبناء الزوارق السريعة المتطورة، تم الاهتمام بالمرونة والاستمرارية في الإبحار والملاحة، وتم تغيير مادة الزوارق من الألياف الزجاجية إلى الألومنيوم.



وتابع: قدرة هذه الزوارق هي أنه لأول مرة في العالم، تم تركيب صاروخ يبلغ مداه 30 كيلومترًا بقوة تدميرية ودقة عالية على زورق طوله 8 أمتار.



وفي سياق متصل، أزاحت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، اليوم الأربعاء، عن أنظمة صواريخ كروز جديدة في جزيرتي بوموسى وتنب الكبرى.

