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الأربعاء 14 شباط 2024 ساعة 18:55

دهقاني: إيران وأوزبكستان تطلقان حديقة علمية وتكنولوجية مشتركة

دهقاني: إيران وأوزبكستان تطلقان حديقة علمية وتكنولوجية مشتركة
وقال روح الله دهقاني فيروزآبادي نائب الرئيس الإيراني لشؤون العلوم والتكنولوجيا، على هامش اجتماع مجلس الوزراء للصحفيين: بفضل الجهود المبذولة لدعم وتعزيز مجال الذكاء الاصطناعي، نتوقع أن نرى نتائج ملموسة في هذا القطاع في بداية العام المقبل.

وقال في هذا السياق إنّه تجري مناقشات مع أوزبكستان لإنشاء حديقة علمية وتكنولوجية مشتركة، وتابع دهقاني فيروزآبادي قائلاً: تمت مناقشة هذا الموضوع مع الجانب الأوزبكي، وتم تحديد موقع لإنشاء هذه الحديقة العلمية والتكنولوجية، ومن المرجح أن يتم إنشاء هذه الحديقة في مدينة سمرقند بالقرب من جامعة هذه المدينة.

وأكد على أن العمل جارٍ لتحديد الموقع الدقيق لإنشاء الحديقة العلمية والتكنولوجية المشتركة بين إيران وأوزبكستان، وأن عملية دعوة الشركات للمشاركة في هذا المشروع جارية أيضا.

وأضاف: كان من المأمول أن يتم الانتهاء من عملية جذب الشركات قبل حلول العام الجديد، لكن التغيير الذي طرأ على منصب وزير العلوم في أوزبكستان أدى إلى بعض التأخير، ومن المقرر أن يتم إنجاز العمل في هذا الشأن خلال الأشهر القريبة المقبلة.
 
رقم : 1116214
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