تل أبيب تخطط لإعادة تأهيل 20 ألف عسكري معاق

وأضافت الوزارة في بيان: “يستعد قسم إعادة التأهيل بوزارة الحرب لاستقبال حوالي 20 ألف جندي إسرائيلي معاق جديد بحلول نهاية عام 2024”.



وأشارت إلى أنه “منذ بداية الحرب (على غزة) في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى اليوم، تم إدخال أكثر من 5500 جريح من الرجال والنساء إلى جناح إعادة التأهيل”.



وذكرت أنه يتم قبول 80 بالمئة من جرحى الحرب على غزة، وفي غضون أسبوع يتلقون سلة العلاج بأكملها دون ثغرات، وكل جريح له خطة إعادة تأهيل كاملة.



وأوضحت الوزارة أن “معظم الجرحى (95 بالمئة) من الرجال، في الاحتياط حتى سن 30 عاما، وبتعبير أدقّ، 46 بالمئة من الجرحى تتراوح أعمارهم بين 21-30 عاما، و36 بالمئة تتراوح أعمارهم بين 31-40 عاما، و18 بالمئة تزيد أعمارهم عن 40 عاما”.



وبينت أن “70% من الجرحى الذين تم إدخالهم إلى جناح إعادة التأهيل كانوا في الخدمة الاحتياطية، 7% دائمون، 10% جنود نظاميين تم تسريحهم بسبب الإصابة، 13% من قوات الشرطة والأمن”.



وتشير بيانات الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، إلى مقتل 564 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، بينهم 227 قتلوا بالمعارك البرية في قطاع غزة”.



وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي فإن المعارك في غزة أسفرت عن “إصابة 2828 ضابط وجندي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، بينهم 1304 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر ذاته”.

