الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 14 شباط 2024 ساعة 19:14

الثبات والأمن المستدام من مبادئ السياسة الخارجية لإيران

الثبات والأمن المستدام من مبادئ السياسة الخارجية لإيران
وخلال حفل أقيم في براغ بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية والذكرى الخامسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، ألقى سفير إيران في جمهورية التشيك كلمة أكد فيها أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن إيمانا راسخا بأن الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال التعامل والتعاون البناء بين دول المنطقة، وذلك في إطار الإلتزام بسياسة حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، واحترام السيادة الوطنية لجميع الدول.

وأضاف قافله باشي خلال خطابه: في حكومة الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، ركزت الدبلوماسية الإيرانية بشكل أكبر على سياسة التوازن وإعطاء الأولوية للعلاقات مع الدول الجارة.. وأدت هذه السياسة إلى استئناف العلاقات مع بعض دول المنطقة، وساهمت في تعزيز علاقات بلادنا مع اللاعبين الدوليين، مثل مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، وذلك على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.

وفي إشارة إلى استمرار ارتكاب الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، أكد السفیر على السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

ووصف قافله باشی العلاقات بين إيران وجمهورية التشيك بأنها علاقات تاريخية تمتد لأربعمائة عام، وأشار إلى أن هذه العلاقات تجذرت من خلال التواصل بين مفكري البلدين وترجمة الأعمال الأدبية الفاخرة لكبار الكتاب والشعراء من كلا الجانبين.
رقم : 1116218
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جيش الاحتلال الصهيوني يتفنن في انتهاك القوانين الدولية و تعذيب المعتقلين
جيش الاحتلال الصهيوني يتفنن في انتهاك القوانين الدولية و تعذيب المعتقلين
انفجار خط نقل الغاز في جنوب غرب إيران لم يسفر عن اي خسائر بشرية
انفجار خط نقل الغاز في جنوب غرب إيران لم يسفر عن اي خسائر بشرية
14 شباط 2024
"إقامة الدولة الفلسطينية"... لعبة الخداع الأمريكية السعودية
"إقامة الدولة الفلسطينية"... لعبة الخداع الأمريكية السعودية
14 شباط 2024
لماذا ترغب "اسرائيل" بإغلاق مكاتب إعلامية أجنبية؟
لماذا ترغب "اسرائيل" بإغلاق مكاتب إعلامية أجنبية؟
14 شباط 2024
هل اقترب قطع العلاقات المصرية مع الكيان الصهيوني؟
هل اقترب قطع العلاقات المصرية مع الكيان الصهيوني؟
14 شباط 2024
الاحتلال يقتحم جنين.. اشتباكات مع المقاومين وتفجير لآلياته بعبوات محلية الصنع
الاحتلال يقتحم جنين.. اشتباكات مع المقاومين وتفجير لآلياته بعبوات محلية الصنع
13 شباط 2024
ما هي رسالة جولة أمير عبد اللهيان المتوسطية إلى أمريكا ونتنياهو؟
ما هي رسالة جولة أمير عبد اللهيان المتوسطية إلى أمريكا ونتنياهو؟
13 شباط 2024
ثمار العمليات البحرية ضد الصهاينة التي قطفها "أنصار الله"
ثمار العمليات البحرية ضد الصهاينة التي قطفها "أنصار الله"
13 شباط 2024
الحرس الثوري: اطلقنا بنجاح صاروخا باليستيا بعيد المدى من سفينة حربية
الحرس الثوري: اطلقنا بنجاح صاروخا باليستيا بعيد المدى من سفينة حربية
13 شباط 2024
العميد تنكسيري يتحدث عن الاسلحة التي نشرت للدفاع عن الجزر الايرانية الثلاث
العميد تنكسيري يتحدث عن الاسلحة التي نشرت للدفاع عن الجزر الايرانية الثلاث
13 شباط 2024
الانقلاب الكاذب لبايدن على نتنياهو
الانقلاب الكاذب لبايدن على نتنياهو
12 شباط 2024
المکانة العالمية للثورة الإسلامية الإيرانية على وقع طوفان الأقصى
المکانة العالمية للثورة الإسلامية الإيرانية على وقع طوفان الأقصى
12 شباط 2024
التطورات في رفح وتداعياتها الوخيمة
التطورات في رفح وتداعياتها الوخيمة
12 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جيش الاحتلال الصهيوني يتفنن في انتهاك القوانين الدولية و تعذيب المعتقلين
"إقامة الدولة الفلسطينية"... لعبة الخداع الأمريكية السعودية
لماذا ترغب "اسرائيل" بإغلاق مكاتب إعلامية أجنبية؟
هل اقترب قطع العلاقات المصرية مع الكيان الصهيوني؟