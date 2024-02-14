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الأربعاء 14 شباط 2024 ساعة 19:34

هنية: أساس استقرار المنطقة إنهاء الاحتلال ونيل شعبنا لحقوقه

هنية: أساس استقرار المنطقة إنهاء الاحتلال ونيل شعبنا لحقوقه
وبحث الوفدان آخر مستجدات الحرب على غزة على الصعيدين السياسي والميداني، وتم استعراض الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة ودعم الحقوق الفلسطينية.

كما أكد اللقاء على ضرورة وقف العدوان الصهيوني وجرائمه بحق أهل غزة والضفة الغربية وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل فوري لأهل غزة.

وأكد رئيس المكتب السياسي على موقف الحركة والمقاومة الفلسطينية بأن أي اتفاق يجب أن يضمن وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع وإنجاز صفقة تبادل جدية، معتبراً أن أساس استقرار المنطقة هو إنهاء الاحتلال ونيل شعبنا الفلسطيني حقوق أرضه ومقدساته.
 
رقم : 1116222
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