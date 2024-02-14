وزير الخارجية الإيطالي: رد الفعل الإسرائيلي في غزة يؤدي لوقوع عدد كبير من الضحايا

وقال تاياني: "في هذه المرحلة أصبح رد فعل إسرائيل غير متناسب" مضیفا: "هناك الكثير من الضحايا الذين لا علاقة لهم بحماس.



و دعا إلى تجنب الأعمال الانتقامية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين.



و أشار تاياني إلى ضرورة استهداف تحرير المحتجزين وضمان توقف عنف الهجمات الإسرائيلية. وقال: "من المؤكد أن "إسرائيل" مخطئة لأنها تتسبب في سقوط عدد كبير للغاية من الضحايا المدنيين".



وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٣١ من الحرب بمساندة الدبابات والزوارق الحربية مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

