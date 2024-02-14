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الأربعاء 14 شباط 2024 ساعة 21:13

إنطلاق الدورة الـ40 لمسابقات طهران الدولية للقرآن الكريم غدا

إنطلاق الدورة الـ40 لمسابقات طهران الدولية للقرآن الكريم غدا
وقال رئيس مركز الشؤون القرآنية بهيئة الأوقاف والشؤون الخيرية الإيرانية حميد مجيدي مهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمناسبة: ستنطلق هذه الجولة من المسابقات غدا الخميس في قاعة المؤتمرات للقمة الإسلامية، بمشاركة 99 قارئا من 44 دولة في 5 قارات العالم، خاصة الدول الأوروبية وغير الإسلامية.

وأضاف مجيدي مهر: ستقام هذه المسابقات لفئتي الرجال والسيدات، الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، وفي مختلف فروع تلاوة التحقيق، والترتيل، وحفظ القرآن كاملاً.

ولفت أن هذه الدورة من المسابقات الدولية للقران الكريم في طهران، تحمل شعار "كتاب واحد، أمة واحدة، كتاب المقاومة" الذي يرمز إلى تضحيات الشعب الفلسطيني وجرائم الكيان الصهيوني في غزة.

واستطرد قائلا: لقد تم اختيار هذا الشعار تخليدا لذكرى شهداء المقاومة، وخاصة شهداء غزة، حيث سيتواجد ممثلون عن فلسطين وغزة فيها.

کما صرح مجيدي مهر، بأن المشارکین سیلتقون سماحة قائد الثوره الإسلامیة، في اليوم الثالث على امتداد برامج الدورة الـ40 لمسابقات إيران الدولية للقرآن الكريم.
 
رقم : 1116253
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