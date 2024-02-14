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الأربعاء 14 شباط 2024 ساعة 21:16

سفير السعودية بطهران يؤكد الإرادة الصادقة لتعزيز العلاقات مع إيران

سفير السعودية بطهران يؤكد الإرادة الصادقة لتعزيز العلاقات مع إيران
وأضاف السفير السعودي خلال لقائه محافظ إصفهان (وسط إيران)، سيدرضا مرتضوي، أن العلاقات بين إيران والسعودية سيعقبها اقتدار المنطقة والعالم الإسلامي.

وأكد العنزي: أن المكانة الإسلامية والجغرافية والعالمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لها قيمة كبيرة، وستساهم هذه القضية في تطوير التعاون بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل.

وتابع أن العلاقات بين الرياض وطهران تتقدم بفضل الإرادة القوية لقادة البلدين.

واعتبر السفير السعودي أن الاحترام المتبادل سيؤدي إلى أحداث جيدة في المستقبل، كما أن مصلحة المنطقة قائمة على تعزيز العلاقات الثنائية.

وأردف أن الابتعاد عن الحوار المتبادل سيبعد البلدين عن بعضهما الآخر، لذلك يجب التركيز على التحديات انطلاقا من القواسم والقيم المشتركة الوفيرة التي تجمع بينهما.

وصرح العنزي بأنه يجب عدم السماح لأولئك المستائين من تقارب إيران والسعودية أن يبلغوا أهدافهم، مردفا أن السعودية لطالما مدت يد المصالحة إلى الجوار ولا ترغب سوى بالخير والسلام للمنطقة.

ومضى إلى القول: منذ بداية تواجدي في هذا البلد، لقيت احترام ومحبة المسؤولين وإشقائنا الإيرانيين؛ وهذه الروح الإيرانية نابعة عن أخلاقهم الإسلامية.

وأشار إلى أن: إصفهان باعتبارها إحدى المحافظات الإستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإنها قوية في المجالات الاقتصادية، وبالتالي يمكن أن تكون أساساً للعديد من التعاملات مع بلدنا.

ووجه سفير السعودية لدى إيران خطابه إلى محافظ إصفهان، قائلا: أنت إنسان محبوب وأتمنى أن تكون لنا الأولوية في تلقي هذا الحب، وبالفعل يجب على البلدين الجارين التفكير في تعزيز العلاقات بينهما.

من جهته أعرب محافظ إصفهان عن أمله في بدء ومتابعة موسم مشترك ومتنامي من العلاقات بين إيران والسعودية.

وقال مرتضوي: إن السعودية إحدى الدول الإسلامية الكبرى ونعتقد أن العلاقات العميقة بين الشعوب المسلمة بإمكانها أن تؤدي في النهاية إلى إنجازات عظيمة.

ولفت محافظ إصفهان إلى فترة جديدة من العلاقات بين إيران والسعودية، مصرحا أن: القواسم والرغبات المشتركة بين البلدين كبيرة لدرجة أنه يمكننا التخطيط بشكل مشترك لأهداف مشتركة.

وأكمل: إصفهان في ظل قدراتها الاقتصادية والصناعية والزراعية والعلمية والتقنية والسياحية والثقافية والفنية بإمكانها أن تمهد للتعاون المشترك بين البلدين، ونحن نولي اهتماما خاصا للسعودية باعتبارها ديار مقدسة وحاضنة للدين الإسلامي العظيم.
رقم : 1116254
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