في اليوم 131 للعدوان، الهلال الأحمر الفلسطيني يستغيث

كمل أفاد الهلال الأحمر بقصفٍ عنيف على مستشفى الأمل، في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيراً إلى أنه تسبب في أضرارٍ مادية كبيرة.



وبدوره حذّر الصليب الأحمر في غزة، من أنّ أي هجومٍ عسكري واسع النطاق على رفح سيكون بمثابة مذبحة.



وأفاد مصدر في غزة باستشهاد 4 فلسطينيين، امرأتين ورضيع وشاب، من جرّاء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لسيارةٍ قرب بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.



كما أورد المصدر أنّ عدد الشهداء الذين ارتقوا من جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو مهادي غربي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزّة، ارتفع إلى 6 شهداء، إضافةً إلى أنّه تمّ انتشال عدد من الشهداء من جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزل عائلة النواجحة، في مخيم النصيرات أيضاً.



بدورها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بتقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى، بأنّه في اليوم 131 للعدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر على قطاع غزة، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، مؤكّدةً أنّ الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



كما أفادت بأنّ مُسيّرةً اسرائيلية أطلقت النار تجاه غرفة الأطباء بقسم الجراحة في الطابق الثالث بمجمع ناصر الطبي، في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي "يجبر ألاف النازحين وعوائل الطواقم الطبية والمرضى الذين يستطعيون الحركة على الإخلاء القسري من مجمع ناصر الطبي"، مؤكّداً أنّه يتهدد النازحين خطرٌ شديد.



وشدّد القدرة على أنّ الوضع في مجمّع ناصر الطبي "كارثي ومقلق للغاية، ويتفاقم وسط حالة من الذعر بين المتواجدين فيه"، كاشفاً أنّ الاحتلال الاسرائيلي يطلب من إدارة المجمّع إخلاء ما تبقي من النازحين، حيث لا يزال أكثر من 1500 نازح يتواجدون داخله.



وحذّر القدرة من أنّ مياه الصرف الصحي تغمر قسم الطوارئ في مجمّع ناصر، لافتاً إلى الحاجة إلى تنسيقٍ لصيانة شبكة الصرف الصحي، ومنذراً بكارثةٍ صحية نتيجة تكدّس النفايات الطبية وغير الطبية في أقسام وساحات المستشفى.



وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 103 شهيد و 145 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبالأمس، أعدم جنود الاحتلال شاباً فلسطينياً في خان يونس، بعدما أجبروه على ارتداء لباس أبيض، يشبه اللباس الخاص بـ"كورونا".



وبحسب التفاصيل، فإنّ جنود الاحتلال قيدوا يديّ الشاب ووضعوا على رأسه علامة صفراء، وبعد ذلك أرسلوه إلى مستشفى ناصر ليبلغ المتواجدين هناك بضرورة إخلائه وهو مقيد اليدين، ثم يعود إلى الجنود حيث جرى إعدامه.



وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت صواريخ من مسيّرات "كواد كابتر" في اتجاه النازحين، وطالبتهم بمغادرة المستشفى على الفور، تزامناً مع إطلاق النار بشكل كثيف.



وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ الوضع يزداد سوءاً وكارثية في مجمع ناصر الطبي، خاصةً بعد هدم قوات الاحتلال السور الشمالي للمجمع، وإبلاغ إدارة المستشفى بإخلاء النازحين والإبقاء على المرضى والكوادر الصحية.



وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28576 شهيد و68291 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.



ويعاني سكان قطاع غزة من مستوياتٍ غير مسبوقة من ظروف تحاكي "المجاعة"، وفق منظمة "الفاو"، التي أكّدت أنّ كل سكان قطاع غزة، البالغ عددهم مليونان و200 ألف نسمة، "مصنّفون بين أعلى 3 فئاتٍ للجوع".